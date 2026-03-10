OBRATITE PAŽNJU! Krpelji su ove godine stigli ranije: Evo kako da prepoznate opasan znak na koži

Saznajte kako pravilno ukloniti krpelja i koji simptom može ukazivati na lajmsku bolest.

Toplije zime i ranije proleće poslednjih godina menjaju ritam prirode, pa se krpelji pojavljuju mnogo pre nego ranije. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da oprez treba početi već početkom proleća, posebno nakon boravka u prirodi, parkovima ili visokoj travi.

Ujed krpelja na prvi pogled često ne izaziva posebne tegobe, zbog čega ga mnogi ni ne primete. Ipak, problem može nastati ako je parazit zaražen bakterijom koja izaziva lajmsku bolest. Upravo zato je važno da se koža pažljivo pregleda čim se vratite iz prirode, jer rana reakcija može sprečiti ozbiljne komplikacije.

Krpelji se najčešće zadržavaju na toplim i skrivenim mestima na telu. Najčešće se mogu pronaći u predelu pazuha, prepona, iza kolena, oko pupka ili iza ušiju. Kod dece je posebno važno pregledati teme i područje uz liniju kose, jer se paraziti često zadržavaju upravo na tim mestima.

Jedan od znakova koji može ukazivati na infekciju jeste karakterističan crveni krug koji se pojavljuje oko mesta uboda. Taj osip se obično postepeno širi i može podsećati na metu. Promena na koži može nastati nekoliko dana, ali i nekoliko nedelja nakon ujeda. U medicini je poznata kao „erythema migrans“ i predstavlja jedan od najčešćih ranih simptoma lajmske bolesti.

Osim promene na koži, mogu se javiti i drugi simptomi poput umora, povišene temperature, bolova u mišićima ili zglobovima. Ukoliko primetite ovakve znake, važno je da se što pre javite lekaru kako bi se na vreme započelo lečenje.

U slučaju da primetite krpelja na koži, najvažnije je da ga uklonite pravilno. Najbezbedniji način je korišćenje pincete sa tankim vrhom. Krpelja treba uhvatiti što bliže koži i lagano povući pravo nagore, bez uvrtanja i naglih pokreta. Nakon uklanjanja mesto uboda treba oprati vodom i sapunom i dezinfikovati.

Stručnjaci savetuju da se izbegavaju metode poput premazivanja uljem, alkoholom ili lakom za nokte, jer takvi postupci mogu izazvati dodatne probleme. Ako deo krpelja ostane u koži i ne može lako da se ukloni, najbolje je obratiti se lekaru.

Lekari naglašavaju da se lajmska bolest u ranoj fazi uspešno leči antibioticima, ali je presudno da se reaguje na vreme. Upravo zato je važno pratiti promene na koži i obratiti pažnju na sve neobične simptome nakon ujeda.

Najbolja zaštita i dalje je prevencija. Kada boravite u prirodi, preporučuje se nošenje svetle odeće sa dugim rukavima i nogavicama, kao i upotreba sredstava protiv insekata. Nakon šetnje ili boravka u travi, obavezno pregledajte telo i odeću kako biste na vreme primetili eventualne parazite.

Iako su mali i često neprimetni, krpelji mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Zbog toga je važno reagovati na vreme i ne zanemarivati ni najmanju promenu na koži.

Autor: Marija Radić