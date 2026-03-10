AKTUELNO

Društvo

OVO SAMO ON MOŽE! Željko Mitrović najavio još 7 novih portala: Jedan izdvojio kao apsolutno superioran! Dame će biti oduševljene

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović najavio je na Instagramu lansiranje još nekoliko novih portala, nakon što su prethodnih dana pokrenuti hronikamagazin.rs, sportmagazin.rs i press.rs.

Medijski mogul Željko Mitrović objavio je na Instagramu da nastavlja širenje svoje digitalne mreže portala. Kako je naveo u storiju, u narednim danima planirano je pokretanje još sedam novih sajtova, od kojih je jedan posebno namenjen damama.

- Pored ultra-moćnih portala, koji su lansirani prethodnih dana, hronikamagazin.rs, sportmagazin.rs i press.rs, koji je upravo objavio da Stanija ulazi u Elitu 9! Još 7 portala puštam u nekoliko narednih dana, jedan od njih izdvajam kao apsolutno superiornim u oblasti zdravlja i lepote naših dragih dama! Lepaizdrava.rs - napisao je Željko Mitrović.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Mitrović je u svojoj objavi podsetio da su prethodnih dana već lansirani portali hronikamagazin.rs, sportmagazin.rs i press.rs, koji su već privukli veliku pažnju čitalaca.

Među novim projektima izdvojio je i portal lepaizdrava.rs, koji će, prema njegovim rečima, biti fokusiran na teme zdravlja i lepote, što će posebno obraadovati pripadnice lepšeg pola.

Podsetimo, Mitrović je ranije otkrio da je na projektu radila velika grupa digitalnih eksperata i novinara, a razvijen je sistem koji uključuje čak 1.200 robota.

Željko Mitrović je tada istakao da su u robote ugrađeni „ljudski personaliteti“, zbog čega oni funkcionišu kao savršeni novinari.

pročitajte još

SENZACIJA! Željko Mitrović ponovo korak ispred svih - lansirana digitalna redakcija sa 1200 robota! (VIDEO)

Autor: M.R.

#Pink Media Group

#Televizija Pink

#portali

#roboti

#veštačka inteligencija

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Politika

Željko Mitrović objavio SUROVU ISTINU O ZVUČNOM TOPU! Video-montaža će vas nasmejati do suza, POTKAČIO ĐILASA I MARINIKU (VIDEO)

Domaći

UVEK U SVOM STILU! Željko Mitrović se ovako priprema za subotu i Svenarodni skup: DJ Žex sprema svoj kamion za subotu! P.S. Rekli bi zlobnici 'zvučni

Domaći

OVO SE NE PROPUŠTA! Željko Mitrović najavio spektakularno otvaranje Elite 9 - Trbušni ples sa Tošom, spaljivanje, tverkovanje.... NE PROPUSTITE, VEČE

Domaći

Željko Mitrović ponovo izazvao POMETNJU na mrežama: Pre samo dva sata sleteo iz Pariza, a već stigao da obavi SVE OVO! Najavio novu humanitarnu akciju

Domaći

'OVO PREDSTAVLJA BUDUĆNOST LASERSKOG RATOVANJA' Željko Mitrović uskoro predstavlja novu generaciju oružja 'AMON RA': Na mrežama objavio TIZER i najavu

Showbiz

Ovako nešto može samo on! Željko Mitrović na svoj način poslao snažnu poruku: Koliko god se ja trudio da ubrzam napred, kao da svi ljudi ubrzavaju u r