OVO SAMO ON MOŽE! Željko Mitrović najavio još 7 novih portala: Jedan izdvojio kao apsolutno superioran! Dame će biti oduševljene

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović najavio je na Instagramu lansiranje još nekoliko novih portala, nakon što su prethodnih dana pokrenuti hronikamagazin.rs, sportmagazin.rs i press.rs.

Medijski mogul Željko Mitrović objavio je na Instagramu da nastavlja širenje svoje digitalne mreže portala. Kako je naveo u storiju, u narednim danima planirano je pokretanje još sedam novih sajtova, od kojih je jedan posebno namenjen damama.

- Pored ultra-moćnih portala, koji su lansirani prethodnih dana, hronikamagazin.rs, sportmagazin.rs i press.rs, koji je upravo objavio da Stanija ulazi u Elitu 9! Još 7 portala puštam u nekoliko narednih dana, jedan od njih izdvajam kao apsolutno superiornim u oblasti zdravlja i lepote naših dragih dama! Lepaizdrava.rs - napisao je Željko Mitrović.

Među novim projektima izdvojio je i portal lepaizdrava.rs, koji će, prema njegovim rečima, biti fokusiran na teme zdravlja i lepote, što će posebno obraadovati pripadnice lepšeg pola.

Podsetimo, Mitrović je ranije otkrio da je na projektu radila velika grupa digitalnih eksperata i novinara, a razvijen je sistem koji uključuje čak 1.200 robota.

Željko Mitrović je tada istakao da su u robote ugrađeni „ljudski personaliteti“, zbog čega oni funkcionišu kao savršeni novinari.

Autor: M.R.