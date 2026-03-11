OVE NOĆI SPAVAĆEMO KRAĆE: Evo kada se tačno pomera sat - Jedan podsetnik je JAKO VAŽAN

Pripremite se za "skok" unapred. U noći između subote i nedelje, 29. marta 2026. godine, zvanično počinje letnje računanje vremena.

Tačno u 2 sata posle ponoći, kazaljke se pomeraju na 3 sata, što znači da ćemo ove noći spavati jedan sat manje, ali i simbolično zakoračiti u period dužih i svetlijih dana.

Iako će se većina modernih uređaja, poput pametnih telefona i računara, automatski prilagoditi novom vremenu, stručnjaci upozoravaju da se naš organizam ne menja "na dugme".

Promena koju mnogi nazivaju "društveni džet-leg" direktno udara na naš cirkadijalni ritam – unutrašnji biološki sat. Iako se čini da je jedan sat zanemarljiv, on može izazvati: povećan osećaj pospanosti i umora, pad koncentracije na poslu, promene raspoloženja i razdražljivost.

Ova praksa, uvedena još u vreme Prvog svetskog rata radi uštede uglja, danas je predmet brojnih debata jer savremena istraživanja pokazuju da su energetske uštede minimalne u odnosu na stres koji organizam trpi.

Strategija za lakši prelazak

Kako bi ponedeljak dočekali odmorni, preporučuje se primena nekoliko jednostavnih trikova već od danas:

Metoda "15 minuta": Nemojte čekati subotu. Već večeras lezite 15 do 20 minuta ranije kako biste postepeno pripremili telo.

Svetlost kao prirodni budilnik: Odmah po buđenju u nedelju otvorite zavese. Prirodna svetlost pomaže mozgu da shvati da je dan počeo.

Hidratacija pre kofeina: Pre prve jutarnje kafe popijte čašu mlake vode sa limunom. To će ubrzati razbuđivanje ćelija.

Lagana nedelja: Izbegavajte teške fizičke poslove i stresne planove u nedelju. Iskoristite dan za laganu adaptaciju.

Uprkos ukradenom satu sna, prednosti su očigledne. Kasniji zalazak sunca znači više vremena za boravak u prirodi, šetnju nakon posla i bolju sintezu vitamina D. Prelazak na letnje vreme je onaj konačni signal da je proleće stiglo, a sa njim i više energije za druženje i aktivnosti na otvorenom.

Podsetnik: Ne zaboravite da pomerite i analogne satove u svom domu pre nego što krenete na spavanje u subotu uveče!

Autor: Iva Besarabić