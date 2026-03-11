Milenković: Nastavljena dodela kuća - politika ministra Krkobabića donosi nove porodice u sela Srbije

U toku je novi javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, programa Ministarstva za brigu o selu ministra Krkobabića, koji predstavlja jednu od najznačajnijih mera države usmerenih na oživljavanje sela Srbije i podršku mladim porodicama koje žele da svoju budućnost grade upravo u ruralnim sredinama - izjavio je Goran Milenković, pomoćnik ministra za brigu o selu i generalni sekretar Srpske lige.

- Iznos bespovratnih sredstava po jednoj kući uvećan je na 1,5 miliona dinara, dok je za ovaj konkurs opredeljeno ukupno 375 miliona dinara, ali će, po rečima predsednika Vučića, novca za ovaj program biti koliko god da ima zainteresovanih. To je nova prilika za sve one koji do sada nisu uspeli da ostvare ovu mogućnost i da svoj dom stvore na selu. Ovaj program, pokrenut na inicijativu ministra Milana Krkobabića i akademijskog odbora za selo SANU, ima jasnu ideju da se napuštene kuće ponovo vrate u život. Upravo zahvaljujući ovakvim merama, poslednjih godina sve više porodica odlučuje da se skući van velikih gradova - dodaje Milenković.

- Rezultati pokazuju da interesovanje za život na selu raste. U Opštini Kovačica 23 porodice dobile su kuće, 29 napuštenih kuća dodeljeno je novim stanovnicima u Merošini, 20 u Lučanima, a u nekim selima ih je više od 100, dok je na nivou čitave Srbije useljeno više od 4.000 seoskih kuća i taj broj iz godine u godinu nastavlja da raste. Dodela kuća mladim porodicama ne znači samo rešavanje stambenog pitanja, već novi život za srpska sela, više dece u školama i jačanje lokalnih zajednica. Zato je nastavak ovog programa važan korak ka oživljavanju srpskih sela i stvaranju uslova da se život u njima ponovo razvija i napreduje - zaključio je Milenković.