Neuobičajeni simptom virusa - pogađa kolena i druge zglobove: Virusni artritis se brzo razvija, a izazivaju ga uobičajene infekcije

Iznenadni otok i bol u zglobovima, posebno u kolenima, ukazuje na virusni artritis, neuobičajeni simptom kada postoji virusna infekcija.
Virusni artritis se javlja i nestaje kada se pojavi i nestane infekcija, i za razliku od drugih vrsta artritisa, obično nije dugotrajan i ne oštećuje ozbiljno zglobove.
Uglavnom može da se lečiti lekovima protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta.
Virusni artritis je kada postoji artritis - bol, upalu i otok zglobova, koji nastaju usled virusne infekcije.
Ovo privremeno stanje se brzo razvija, često tokom nekoliko sati ili dana, zajedno sa drugim simptomima infekcije. Prolazi samo od sebe kako i drugi simptomi
Virusni artritis je:
Upalni - za razliku od degenerativnog artritisa, upalni artritis se javlja zato što je imuni sistem aktiviran, jer proizvodi upalu da bi se borio protiv virusa.
Akutni - za razliku od mnogih vrsta inflamatornog artritisa, virusni artritis je kratkotrajna reakcija. Čak i ako infekcija traje duže, virusni artritis obično nestaje nakon početnog imunološkog odgovora.
Generalizovani - oseća se na više mesta jer potiče od opšte upale u telu. Razlikuje se od infektivnog artritisa, kada je infekcija u zglobu.
Simptomi virusnog artritisa
Glavni simptomi virusnog artritisa su bol, otok i ukočenost u zglobovima.
Mogu da se jave i drugi simptomi povezani sa vrstom virusne infekcije. Uobičajeni simptomi su:
Groznica
Bol u zglobovima
Oticanje zglobova
Konjunktivitis
Otečeni limfni čvorovi
Virusni egzantemski osip.
Uzroci virusnog artritisa
Virusni artritis može da se razvije zbog:
Arbovirusa - čikungunja, denga virus i zika virus
Virusi hepatitisa - B i C
Herpes virusi - kao što su Epštajn-Barov virus, herpes simpleks virus i varičela-zoster virus
HIV
HPV
Mpoks - majmunske boginje
Respiratorni virusi - ključujući adenovirus, COVID-19, zauške, parvovirus i rubeolu.
Da li vakcine mogu izazvati virusni artritis
Vakcine ne izazivaju virusni artritis, ali neke koje sprečavaju virusne infekcije mogu izazvati kratkoročni imuni odgovor koji je sličan virusnom artritisu. Među njima su:
MMR vakcina
HBIG vakcina
HPV vakcina
Faktori rizika za virusni artritis
Veća je verovatnoća da dobiju virusni artritis osobe koje:
imaju slab imuni sistem - određene hronične bolesti i lekovi koji suzbijaju imuni sistem mogu otežati telu da se bori protiv virusnih infekcija.
Kako se dijagnostikuje i leči virusni artritis
Lekari prepoznaju virusni artritis po znacima i simptomima artritisa i virusne infekcije.
Virusni artritis uglavnom se leči lekovima protiv bolova koji se izdaju bez recepta, kao što su NSAIL - nesteroidni antiinflamatorni lekovi, dok neke infekcije, poput virusnog hepatitisa ili HIV infekcije, mogu zahtevati lečenje antivirusnim lekovima.
Autor: D.Bošković