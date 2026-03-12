Neuobičajeni simptom virusa - pogađa kolena i druge zglobove: Virusni artritis se brzo razvija, a izazivaju ga uobičajene infekcije

Iznenadni otok i bol u zglobovima, posebno u kolenima, ukazuje na virusni artritis, neuobičajeni simptom kada postoji virusna infekcija.

Virusni artritis se javlja i nestaje kada se pojavi i nestane infekcija, i za razliku od drugih vrsta artritisa, obično nije dugotrajan i ne oštećuje ozbiljno zglobove.

Uglavnom može da se lečiti lekovima protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta.

Virusni artritis je kada postoji artritis - bol, upalu i otok zglobova, koji nastaju usled virusne infekcije.

Ovo privremeno stanje se brzo razvija, često tokom nekoliko sati ili dana, zajedno sa drugim simptomima infekcije. Prolazi samo od sebe kako i drugi simptomi

Virusni artritis je:

Upalni - za razliku od degenerativnog artritisa, upalni artritis se javlja zato što je imuni sistem aktiviran, jer proizvodi upalu da bi se borio protiv virusa.

Akutni - za razliku od mnogih vrsta inflamatornog artritisa, virusni artritis je kratkotrajna reakcija. Čak i ako infekcija traje duže, virusni artritis obično nestaje nakon početnog imunološkog odgovora.

Generalizovani - oseća se na više mesta jer potiče od opšte upale u telu. Razlikuje se od infektivnog artritisa, kada je infekcija u zglobu.

Simptomi virusnog artritisa

Glavni simptomi virusnog artritisa su bol, otok i ukočenost u zglobovima.

Mogu da se jave i drugi simptomi povezani sa vrstom virusne infekcije. Uobičajeni simptomi su:

Groznica

Bol u zglobovima

Oticanje zglobova

Konjunktivitis

Otečeni limfni čvorovi

Virusni egzantemski osip.

Uzroci virusnog artritisa

Virusni artritis može da se razvije zbog:



Arbovirusa - čikungunja, denga virus i zika virus

Virusi hepatitisa - B i C

Herpes virusi - kao što su Epštajn-Barov virus, herpes simpleks virus i varičela-zoster virus

HIV

HPV

Mpoks - majmunske boginje

Respiratorni virusi - ključujući adenovirus, COVID-19, zauške, parvovirus i rubeolu.

Da li vakcine mogu izazvati virusni artritis

Vakcine ne izazivaju virusni artritis, ali neke koje sprečavaju virusne infekcije mogu izazvati kratkoročni imuni odgovor koji je sličan virusnom artritisu. Među njima su:

MMR vakcina

HBIG vakcina

HPV vakcina

Faktori rizika za virusni artritis

Veća je verovatnoća da dobiju virusni artritis osobe koje:

imaju slab imuni sistem - određene hronične bolesti i lekovi koji suzbijaju imuni sistem mogu otežati telu da se bori protiv virusnih infekcija.

Kako se dijagnostikuje i leči virusni artritis



Lekari prepoznaju virusni artritis po znacima i simptomima artritisa i virusne infekcije.

Virusni artritis uglavnom se leči lekovima protiv bolova koji se izdaju bez recepta, kao što su NSAIL - nesteroidni antiinflamatorni lekovi, dok neke infekcije, poput virusnog hepatitisa ili HIV infekcije, mogu zahtevati lečenje antivirusnim lekovima.

Autor: D.Bošković