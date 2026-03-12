AKTUELNO

Društvo

Koliko gotovine smete da nosite preko granice? S ovoliko keša može biti problema, nikako ne smete da prekoračite

Izvor: Kurir.rs

Mnogi građani pred put u inostranstvo često se dvoume koliko novca smeju da ponesu preko granice i da li moraju da ga prijave carini. Prema pravilima Uprava carine Srbije, fizička lica mogu slobodno da unesu u zemlju strani gotov novac, platne kartice i čekove u stranoj valuti, ali postoje jasne obaveze prijavljivanja kada je reč o većim iznosima.

Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu Srbije i sa sobom nosi 10.000 evra ili više u gotovini ili drugim fizički prenosivim sredstvima plaćanja dužno je da taj iznos prijavi carinskim organima na graničnom prelazu. Prijava se podnosi na posebnom obrascu za prijavu prenosa sredstava preko državne granice, koji je putnicima dostupan i na ulasku i na izlasku iz zemlje.

Pored gotovog novca, obaveza prijavljivanja odnosi se i na pojedine finansijske instrumente koji mogu da se prenose fizički, poput putničkih čekova, menica, novčanih uputnica i drugih prenosivih instrumenata koji glase na donosioca.

Građani Srbije mogu iz zemlje slobodno da iznose platne kartice i hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima. Međutim, za rezidente Srbije važi dodatno ograničenje - devize u iznosu od 10.000 evra i više mogu izneti samo uz dokaz o iseljenju iz zemlje.

Carina upozorava da davanje lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka u prijavi znači da zakonska obaveza nije ispunjena. U tom slučaju putnik može biti novčano kažnjen, a carinski organi mogu privremeno zadržati novac ili druga sredstva plaćanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Od 1. januara 2018. godine koristi se novi obrazac za prijavu prenosa sredstava, koji putnici popunjavaju velikim štampanim slovima i tamnom olovkom u predviđenim poljima, dok deo obrasca popunjavaju carinski službenici.

Autor: A.A.

#Granični prelaz

#inostranstvo

#uprava carine Srbije

