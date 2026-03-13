Veruje se da danas treba izbegavati dve stvari! Slavimo Prepodobnog Vasilija Ispovednika - evo šta valja uraditi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeželavaju poslednji dan prve čiste sedmice posta i dan posvećen Prepodobnom Vasiliju Ispovedniku.

Prebodobni Vasilije bio je drug i stradalnik svetog Prokopija Dekapolita. Vasilije je verno sledovao svom učitelju Prokopiju i u miru i u gonjenju. Mnoge muke je pretrpeo od ikonoboraca. A kada su ikonoborci propali, po Božjem Promislu, Vasilije se vratio zajedno s Prokopijem u svoj manastir gde su se u postu i molitvi dugo podvizavali. Preminuo je 747. godine. Vasilije blaženi bi u vreme cara Lava Isavrijana ikonoborca. Još kao mlad postade monah i učenik prepodobnog Prokopija Dekapolita, i dobro se podvizavajući on upražnjavaše najviše podvige.

A zatim junački ustade protiv ikonoboraca u zaštitu poštovanja svetih ikona. Zbog toga bi uhvaćen, i mnogo mučen. Ali on ne uzmaknu, nego propovedaše istinu Pravoslavlja do smrti. Sapodvižnik mu u tome beše božanstveni Prokopije Dekapolit. Ikonoborci strugaše Svetom Vasiliju celo telo i vrat, pa ga vrgoše u tamnicu.

A kada umre Lav Isavrjanin, svetitelj bi oslobođen tamnice. I opet produži prećašnji podvižnički život. I mnoge grešnike pobudi na pokajanje svojom propoveđu i svojim primerom, a mnoge zloverne povrati pravoslavnoj veri.

Danas prema narodnim verovanjima trebalo bi izbegavati svađe i loše misli i zapaliti sveću za oprost svih grehova.

Autor: A.A.