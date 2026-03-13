Patrijarh u pismu Putinu, Trampu i papi: Ne dozvolite da srpski narod bude izgnan sa KiM

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO KULTURE

Patrijarh srpski Porfirije uputio je danas pismo papi Lavu XIV, predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i predsedniku SAD Donaldu Trampu, kao i važnim evropskim i svetskim državnicima, pozivajući ih da upotrebe svoj autoritet kako bi vlasti u Prištini obustavile primenu krajnje diskriminatornog zakona o strancima.

Patrijarh Porfirije je upozorio da primenom ovog zakona ne bi bio doveden u pitanje samo rad Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, osnovnih i srednjih škola koje srpski đaci pohađaju po programima svoje države, kao i rad celokupnog zdravstvenog sistema u kome se medicinski zbrinjavaju Srbi sa Kosova i Metohije, nego i opstanak srpskog naroda i prvoslavnih svetinja.

"Primenom ovog zakona Srbi bi izgubili mogućnost da se školuju i leče, a zaposleni u prosveti i zdravstvu bi izgubili posao, što bi dovelo do još masovnijeg, ako ne i konačnog, odlaska pravoslavnih Srba sa ove vekovne hrišćanske zemlje, na kojoj, sve do danas, postoji oko 1300 pravoslavnih crkava, manastira i drugih, ranije uništavanih, hrišćanskih svetinja", istakao je patrijarh.

Podsetio je svetske državnike na to da nigde drugde u Evropi, uprkos ranije pomenutim razaranjima, ne postoji na jednom mestu tolika koncentracija hrišćanskih svetinja, od kojih su četiri na Uneskovoj listi svetske baštine u opasnosti.

Patrijarh Porfirije je istakao da Srpska Pravoslavna Crkva istrajava na traženju mirnog rešenja i da od srpskih vlasti očekuje da urade sve što je moguće da se pronađe kompromisno rešenje.

"Ljudski životi su najveća svetinja i dužni smo da ih čuvamo", naglasio je srpski patrijarh.

Autor: Pink.rs

