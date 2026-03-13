Sivi oblaci jure prema Srbiji: Evo kada donose jače pogoršanje vremena, kišu i zahlađenje

U ovom času veoma snažan ciklon nalazi se nad severom Atlantika, a u sklopu njega prostire se veoma izražen hladni front. On se prostire od Skandinavije na severu preko Danske i zemalja Beneluksa do Francuske na zapadu i severozapada Španije i Portugalije.

Na svom putu ovaj hladni front donosi jače zahlađenje sa kišom, uz olujni severozapadni vetar.

Ovaj sistem premešta se dalje na istok i tokom vikenda nastaviće put preko Alpa i centralne Evrope, uz zahlađenje i obilniju kišu.

U oblasti Alpa biće veoma obilnih padavina, a u višim delovima Alpa pašće veoma obilni sneg, čak od 50 do 100 cm.

Istovremeno, ovaj hladni front ispred sebe uslovljava strujanje veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pa temperature širom centralne Evrope i na našem području iznose oko 20 stepeni.

Srbija i naše područje nalaziće se ispred hladnog fronta sve do ponedeljka, uz veoma toplo vreme i temperature i do 21°C, ali uz jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati olujne udare. Očekuje se nagli pad vazdušnog pritiska i to će biti uvod u promenu vremena.

Oblaci u sklopu hladnog fronta stići će do Srbije već u ponedeljak uveče i tokom utorka doneti prvo severnim i zapadnim, potom i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jugoistočni vetar biće u skretanju na pojačan severozapadni.

U sredu osetno svežije, a temperature će biti u padu i za 10 stepeni. Maksimalna temperatura na severu i zapadu Srbije neće preći 10 stepeni, a na višim planinama očekuje se i sneg.

Sneg će zabeleti lokalno predele i na 1000 metara nadmorske visine.

U četvrtak i dalje sveže vreme, povremeno sa padavinama.

Potom će uslediti stabilizacija vremena.

Autor: Marija Radić