IMATE OGREBOTINU NA AUTU? Evo šta se desi kad je namažete pastom za zube, ljudi ostaju u šoku!

Internet je prepun raznih kućnih trikova koji obećavaju brzo uklanjanje ogrebotina sa automobila.

Jedan od najpopularnijih saveta je korišćenje paste za zube, za koju mnogi tvrde da može da vrati sjaj oštećenom laku. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova metoda ima ograničen efekat i da pre pokušaja popravke treba proveriti koliko je ogrebotina zapravo duboka.

Gotovo svaki vlasnik automobila bar jednom se susreo sa neprijatnim prizorom nove ogrebotine na karoseriji. Iako takva oštećenja često deluju ozbiljno, dobra vest je da se manje, površinske ogrebotine ponekad mogu ukloniti i bez odlaska u servis.

Jednostavan „test noktom“ otkriva koliko je ogrebotina duboka

Prvi korak koji koriste i profesionalci jeste takozvani test noktom. Dovoljno je lagano preći noktom preko ogrebotine na automobilu. Ako nokat glatko klizi preko površine, reč je o površinskom oštećenju koje je zahvatilo samo providni sloj laka. Takve ogrebotine često je moguće ukloniti poliranjem ili blagim sredstvima.

Međutim, ako nokat zapinje u ogrebotini, to je znak da je oštećenje dublje i da je zahvatilo osnovnu boju ili čak metal ispod laka. U tom slučaju kućne metode obično nisu dovoljne i preporučuje se profesionalna popravka kako bi se sprečila pojava rđe i dodatna oštećenja karoserije.

Na internetu se često preporučuje pasta za zube kao brzo rešenje za uklanjanje ogrebotina sa automobila. Bela pasta za zube, koja nije u obliku gela, sadrži blage abrazivne čestice koje mogu delovati poput vrlo fine polir paste. Zbog toga može pomoći kod veoma plitkih ogrebotina ili kod takozvanog prenosa boje, na primer kada na vašem automobilu ostane trag laka drugog vozila.

Ipak, njena efikasnost je ograničena. Ako se pasta za zube koristi preagresivno ili se površina previše trlja, postoji rizik da se dodatno zamuti lak oko ogrebotine. Slična situacija je i sa drugim popularnim trikovima sa interneta, poput mešavine sirćeta i ulja ili korišćenja WD-40 spreja. Takva sredstva često samo privremeno prikriju ogrebotinu jer je ispune masnoćom, ali efekat obično nestaje već posle prvog pranja automobila ili kiše.

Trajnije rešenje za uklanjanje ogrebotina nude specijalizovani proizvodi kao što su polir paste ili kompleti za obnovu laka. Ovi proizvodi su napravljeni tako da bezbedno uklanjaju veoma tanak sloj providnog laka i izravnavaju površinu, čime ogrebotina postaje znatno manje vidljiva.

Za razliku od kućnih trikova, profesionalne polir paste koriste kontrolisane mikroabrazive koji se tokom poliranja postepeno razgrađuju. Na taj način smanjuje se rizik od dodatnih oštećenja, a površina automobila ostaje glatka i sjajna.

Kako pravilno ukloniti manje ogrebotine

Pravilan postupak je ključan za dobar rezultat. Površina oko ogrebotine mora biti potpuno čista i suva, jer poliranje prljavog laka može izazvati nova oštećenja. Mala količina sredstva nanosi se na aplikator od mikrofibera, a zatim se ogrebotina tretira kružnim pokretima uz umeren pritisak.

Preporučuje se rad u hladu, jer direktno sunce može prebrzo osušiti sredstvo i otežati poliranje. Nakon nekoliko minuta višak proizvoda briše se čistom mikrofiber krpom.

Ako je potrebno, postupak se može ponoviti, a kada je rezultat zadovoljavajući, dobro je tretirano mesto zaštititi slojem voska. Na taj način obnavlja se zaštitni sloj laka i smanjuje mogućnost novih oštećenja.

Uz malo strpljenja, pravilnu tehniku i odgovarajuća sredstva, mnoge manje ogrebotine na automobilu mogu se uspešno ukloniti kod kuće, pa vozilo ponovo može izgledati kao da oštećenje nikada nije ni postojalo.

Autor: D.Bošković