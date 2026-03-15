Šok prizor u Sjenici: Moćna ptica prinudno sletela, nadležni hitno reagovali

Izvor: Srbiju upoznaj

Iznenadni gost kod jednog hotela u Sјenici bio јe beloglavi sup, čije je prisustvo iznenadilo slučajne prolaznike.

Zbog obilne kiše, moćna ptica јe prinudno sletela, navodi se na Instagram stranici Srbiju upoznaj.

Rukovodstvo hotela odmah јe obavestilo nadležne iz Speciјalnog rezervata prirode "Uvac", koјi su brzom reakciјom preuzeli pticu i bezbedno јe vratili u njeno prirodno okruženje.

Beloglavi sup, poznat i kao "nebeski kralj", ima raspon krila i do 2,8 metara. Kao čistač prirode, on ima ključnu ulogu u ekosistemu kanjona Uvca i Trešnjice. Gledati njihov let iznad litica je iskustvo koje turiste iz celog sveta dovodi u Srbiju.

Autor: D.Bošković

#Beloglavi sup

#Sjenica

#građani

#ptica

#reakcija

