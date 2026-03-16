DANAS SLAVIMO SVETE MUČENIKE EVTROPIJA, KLEONIKA I VASILISKA: Veruje se da ove reči donose snagu i mir

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju spomen na Svete mučenike Evtropija, Kleonika i Vasiliska, hrišćanske svetitelje koji su ostali upamćeni po svom neraskidivom prijateljstvu i nepokolebljivoj veri.

Ova trojica mladića bili su drugovi svetog Teodora Tirona. Evtropije i Kleonik bili su rođena braća, dok je Vasilisk bio srodnik svetog Teodora. Prema predanju, ostali su dosledni svojim uverenjima uprkos smeni carskih namesnika u Amasiji i brojnim pokušajima potkupljivanja. Namesnik im je nudio bogatstvo i društveni položaj u zamenu za odricanje od vere, na šta su oni odgovorili rečima: „Kao što je Sveta Trojica nedeljiva, tako smo i mi po veri nedeljivi i po ljubavi nerazlučni“.

Evtropije i Kleonik su skončali na krstu, dok je Vasilisk pogubljen mačem. U narodu se veruje da se ovi svetitelji obraćaju onima koji se osećaju slabo ili nesigurno, a običaj nalaže da se na današnji dan izgovori molitva za spas duša i unutrašnju snagu.

Molitvene reči za današnji praznik:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin."

Autor: D.S.