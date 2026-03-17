EVO KAKO ALIMENTACIONI FOND REŠAVA PROBLEM NEODGOVORNIH OČEVA: Nije potrebno javljanje Ministarstvu ni nova prijava, a majke mogu spajati DVE POMOĆI

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević kaže da kada roditelju počne isplata iz Alimentacionog fonda, nije potrebno ponovno prijavljivanje svakog narednog meseca. Objasnila je i da majke do 35 godina starosti mogu da kombinuju dve mere pomoći – kredite za mlade i subvenciju na osnovu rođenja deteta.

Osam meseci je od početka primene zakona o Alimentacionom fondu. Prema podacima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, do sada je podneto 1.006 zahteva za isplatu alimentacije, doneto je 430 rešenja, 419 dece dobilo je novac. Broj onih koji koriste sredstva iz Fonda je 663. Ukupno je isplaćeno nešto više od 21 milion dinara.

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, rekla je u Beogradskoj hronici da su podaci očekivani, s obzirom na to da je Zakon o Alimentacionom fondu počeo da se primenjuje pre oko osam meseci.

"Ono što je za nas najvažnije u ovom trenutku jeste da je zakon dao isključivo i samo pozitivne efekte. Upravo onakve kakve smo i želeli i kakve smo očekivali. Dakle, radi se o jednoj apsolutnoj porodično-pravnoj zaštiti svakog deteta u našoj zemlji", smatra Žarić Kovačević.

Šta je ljudima najkomplikovanije

U proceduri je, kaže, možda najkomplikovanije ljudima da shvate na koji način mogu da krenu ka Alimentacionom fondu.

"Ono što je jedan rok koji oni moraju da sačekaju jeste rok koji se odnosi na javne izvršitelje, a koji proveravaju da li će isplata ići na dobrovoljnoj bazi ili ne. Onda kada isplata ne ide dobrovoljno od strane izvršnog dužnika, odnosno onog roditelja koji je određen za plaćanje alimentacije, onda se oni okreću ka Alimentacionom fondu. Kada stignu do Ministarstva, kada mi iskomuniciramo sa Ministarstvom pravde i kada budemo obavešteni da postoji dete ili da postoje deca koja čekaju alimentaciju od Alimentacionog fonda, to već ide jako brzo i jako jednostavno", navodi ministarka.

Prijave svakog meseca nisu potrebne

Nije potrebno, ističe, nikakvo javljanje Ministarstvu, nikakvo podnošenje zahteva, nikakvo čekanje.

"Mi imamo taj rok od 15 dana, ali kažem i u kraćem roku od 15 dana mi njima isplaćujemo alimentaciju. Samim tim, oni ulaze u jedan redosled isplate alimentacije koji podrazumeva svaki sledeći mesec, dokle god se ne budu stekli uslovi da se alimentacija plaća od strane izvršnog dužnika", navela je Žarić Kovačević i potvrdila da prijave svakog meseca nisu potrebne.

Zašto novac još nije počeo da se vraća u Fond

Žarić Kovačević napominje da novac nije počeo još uvek da se vraća u Fond i da je to verovatno zato što se zakon kratko primenjuje.

"Dakle, za osam meseci mi možemo da govorimo o pozitivnim efektima, ali ne možemo da govorimo o efektima koji se odnose na to što je Alimentacioni fond i napravljen kao revolving fond, odnosno zamišljen kao fond u koji će se vraćati novac od izvršnih dužnika, a koji će država naplatiti od njih", istakla je ministarka.

Majke do 35 godina starosti mogu da kombinuju dve subvencije

Ministarstvo takođe obezbeđuje i subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a ta mera se može kombinovati sa kreditom za mlade za kupovinu stana.

"Sada majka koja uzme subvenciju od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta, može tu subvenciju iskoristiti i uzeti kredit za mlade ukoliko je starosti do 35 godina života, koji još daje pogodnosti i povoljnosti, što se tiče kredita, za otplaćivanje kredita, za rate, odnosno za kamatu", objasnila je ministarka.

Autor: Marija Radić