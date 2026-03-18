SUTRA SVAKO OD NAS OVO PRVO TREBA DA URADI: Vernici slave 42 mučenika Amorejska – ako ste u ISKUŠENJU, izgovorite samo OVE REČI!

Sutra, 19. marta, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju spomen na Sveta 42 mučenika Amorejska.

Ovi hrabri hrišćani, nekadašnji visoki vizantijski oficiri, ostali su upamćeni kao simbol nepokolebljivosti i snage duha koja ne poznaje granice.

SEDAM GODINA TAMNICE I ISKUŠENJA

Nakon teškog poraza kod grada Amoreje, ovi ratnici su završili u ropstvu kod Saracena. Punih sedam godina proveli su u mračnim tamnicama, gde su svakodnevno bili izloženi pritiscima da se odreknu svoje vere. Uprkos obećanjima o bogatstvu i slobodi, njihov odgovor je uvek bio isti – vernost Hristu nema cenu.

PORUKA KOJA ODJEKUJE I DANAS

Kada su ih tamničari ubeđivali da njihove pobede dokazuju ispravnost njihove vere, mučenici su uzvratili mudrošću koja važi i danas: Pobeda i moć nisu merilo istine! Bog ponekad dopušta stradanje da bi očistio čoveka i učinio ga jačim. Godine 845. svi su pogubljeni, a njihova tela su, prema predanju, čudesno isplivala na obalu Eufrata kako bi bila dostojno sahranjena.

OVO SUTRA URADITE ZA SPAS DUŠE

Veruje se da na ovaj praznik svaki vernik izjutra treba da se pomoli za snagu u teškim trenucima i spas duše. Ako prolazite kroz iskušenja, izgovorite ove reči:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin."

Autor: D.S.