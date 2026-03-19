Predrag Marić svojim radom i vizijom doprineo razvoju sistema bezbednosti Srbije

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladan Zagrađanin izjavio je na Četvrtoj memorijalnoj naučno-stručnoj konferenciji da je general policije Predrag Marić, kome je posvećena ova konferencija, svojim radom, vizijom i ličnim integritetom doprineo razvoju sistema bezbednosti i zaštite građana Srbije.

„Dozvolite mi da vas u ime potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i lično, srdačno pozdravim i zahvalim što ste se danas okupili na Četvrtoj memorijalnoj naučno-stručnoj konferenciji, posvećenoj generalu Predragu Mariću, prvom načelniku Sektora za vanredne situacije, pioniru razvoja sistema zaštite i spasavanja u Srbiji. Uz podršku ministra Dačića, bio je osnivač Sektora za vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koji danas predstavlja institucionalni stub sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji“, rekao je Zagrađanin na konferenciji održanoj u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.



Državni sekretar istakao je da je Predrag Marić bio izuzetan profesionalac, veoma cenjen i poštovan od svojih kolega, naučno-stručne javnosti, a pre svega, od svih građana Srbije, dok je njegov profesionalni put bio obeležen posvećenošću, odgovornošću i dubokim uverenjem da je bezbednost građana najviši javni interes.

„Zbog svega što je učinio za života i nasleđa koje nam je ostavio general Marić, imamo obavezu da nastavimo da gradimo sistem koji će biti jak, profesionalan i spreman da odgovori na sve izazove, uvek stavljajući bezbednost i poverenje građana na prvo mesto. Sektor za vanredne situacije nastavlja da sledi ideju i viziju Predraga Marića i sa ponosom možemo reći da je ova služba jedna od najcenjenijih u Evropi i šire, koja svojim rezultatima u potpunosti opravdava poverenje građana Srbije i sve za šta se general Marić zalagao“, izjavio je Zagrađanin.

On je još jednom istakao posvećenost ministra Dačića i Ministarstva unutrašnjih poslova daljem razvoju Sektora za vanredne situacije, u koji su, u prethodnom periodu, uložena značajna sredstva, kroz materijalno-tehničko opremanje, jačanje ljudskih kapaciteta, kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata širom Srbije, što će se nastaviti i u narednom periodu.

„U vremenu kada se savremena društva suočavaju sa sve složenijim bezbednosnim izazovima – od prirodnih katastrofa do novih tehnoloških rizika – naša je dužnost da nastavimo da jačamo institucije, razvijamo ljudske kapacitete i osavremenjujemo i unapređujemo sistem zaštite i spasavanja. Istovremeno, jedan od ključnih zadataka je i da dalje jačamo poverenje građana u institucije sistema zaštite i spasavanja. Poverenje javnosti predstavlja osnovu efikasnog reagovanja u vanrednim situacijama, jer samo društvo koje veruje u svoje institucije može zajednički i uspešno da odgovori na izazove i rizike“, rekao je državni sekretar.

Zagrađanin je naglasio da se sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama ne gradi samo opremom i procedurama, već se kontinuirano unapređuje istraživanjem, obrazovanjem i razmenom iskustava između teorije i prakse.

„Zbog toga je današnji skup još jedna prilika da na svim nivoima razmenimo mišljenja, iskustva i dobre prakse i uveren sam da će radovi i diskusije, koje će biti predstavljene tokom ove konferencije, doprineti daljem unapređenju oblasti upravljanja rizicima od katastrofa i sistema zaštite i spasavanja, na dobrobit svih građana Republike Srbije“, zaključio je državni sekretar Zagrađanin.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić istakao je da je Predrag Marić bio veliki i dobar čovek, a i šef.

„Drago mi je što na dostojan način čuvamo uspomenu na njega i hvala svima koji su učestvovali u pripremama ranijih konferencija i ove, naročito profesoru Goranu Miloševiću, dekanu Fakulteta bezbednosti“, poručio je Čaušić.

Kako je rekao, konferencija je prava prilika za razmenu mišljenja i iskustava i pozvao sve učesnike da razmene ideje, dok je Sektor za vanredne situacije otvoren za nove inicijative i projekte koje su spremni da podrže.

Čaušić je istakao da Sektor za vanredne situacije ima odlične rezultate i da žele da nastave misiju Predraga Marića.

„Sektor za vanredne situacije je služba koja ima izuzetno poverenje građana. Najveći rezultat je smanjenje broja stradalih uprkos konstantnom povećanju broja požara iz godine u godinu. Ova služba može da se pohvali desetinama novih objekata, vozila i na tome smo zahvalni Vladi Srbije, državi i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Želim da budemo još bolji i efikasniji“, naglasio je načelnik Sektora Čaušić.

Podsetio je na 2008. i 2009. godinu kada je, u prethodnom mandatu, od ministra Dačića data ključna podrška da Sektor za vanredne situacije izgleda baš onako kao što je zamislio Predrag Marić. Ovom prilikom je ministru Dačiću poželeo brz oporavak.

Čaušić je rekao da je danas dobio informaciju da će u Vranju jedna ulica poneti naziv po generalu Predragu Mariću, što je, kako je rekao, još jedan dokaz da se velikani ne zaboravljaju.

Autor: S.M.