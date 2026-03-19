Srbiju pogodio NOVI ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine 1.6 stepeni po Rihterovoj skali upravo je pogodio Ub, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Kako prenosi RSZ, zemljotres je registrovan u 14 časova i 39 minuta, a na dubini od 4 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Podsetimo, rano jutros na području Srbije registrovana su dva zemljotresa, i to u mestu Ušće kod Kraljeva.

Prvi potres je bio jačine 1.8 stepeni po Rihteru i desio se u 4.08, a drugi je bio jačine 1.5 stepni po Rihteru i desio se u 4.11.

