VAŽNA ODLUKA DONETA U SKUPŠTINI INĐIJE Od aprila besplatan prevoz za sve građane! Gašić: Rešili smo bolnu temu koja traje deceniju

Odbornici Skupštine opštine Inđija usvojili su danas istorijsku odluku koja će direktno olakšati život svim stanovnicima ove opštine.

Usvojen je ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje prevoza putnika, a najvažnija novina jeste da će prevoz u Inđiji biti potpuno besplatan za sve građane.

Novi autobusi i bolja organizacija

Kao privatni partner na tenderu je izabrano provereno Saobraćajno preduzeće „Strela“ Obrenovac. Novi sistem, koji stupa na snagu u aprilu 2026. godine, donosi modernija vozila, strožu kontrolu reda vožnje i veći broj polazaka. Opštinu će opsluživati deset autobusa i dva mini-busa, što je ocenjeno kao optimalan broj za vrhunski kvalitet usluge.

Gašić: Ispunio sam obećanje

Predsednik opštine Inđija, Marko Gašić, istakao je da je rešavanje pitanja prevoza bio jedan od njegovih ključnih prioriteta od samog početka mandata.

– Danas rešavamo pitanje gradskog prevoza, što je bolna tema preko deset godina za sve naše sugrađane, a posebno za one iz prigradskih mesta. Saradnja sa „Strelom“ omogućiće nam da u kratkom roku uvedemo novija vozila i bolju organizaciju linija – poručio je Gašić.

Ugovor na deset godina

Ugovor o partnerstvu sklopljen je na period od deset godina, uz stroge odredbe o mogućnosti raskida ukoliko se obaveze prema građanima ne budu poštovale. Ovim modelom Inđija se svrstava u red modernih lokalnih samouprava koje na prvo mesto stavljaju potrebe i standard svojih stanovnika.

Autor: D.S.