Da li je 2026. POSLEDNJA GODINA kada ćemo pomerati sat?! Jedna stvar je protumačena kao JASAN SIGNAL, a evo šta kažu iz Brisela

Brojimo sitno do početka letnjeg računanja vremena koje ove godine počinje dan ranije nego 2025. I ova sezonska praksa, koju mnogi već godinama smatraju nepotrebnom, ponovo dolazi u žižu javnosti.

Dok se evropske zemlje pripremaju za uobičajeno pomeranje sata krajem marta, iz Brisela stiže vest da Evropska komisija priprema novu studiju o ukidanju pomeranja sata. U prilog tome, španski mediji navode da jedan signal jasno ukazuje na mogućnost da Španija planira da 2026. bude poslednja godina sa letnjim i zimskim računanjem vremena. Ali krenimo redom.

Ove godine prelazak na letnje računanje vremena dogodiće se 29. marta, tačnije u noći između subote i nedelje kada će se časovnici pomeriti jedan sat unapred - sa 2.00 na 3.00 ujutru, čime se noć skraćuje za jedan sat.

Dok su 2025. časovnici pomereni tek 30. marta, ove godine to će se dogoditi dan ranije i razlog za to je - kalendar.

Naime, od 1996. godine u celoj Evropskoj uniji važi jedinstveno pravilo da letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu. Kako se raspored dana u nedelji menja iz godine u godinu, ni ta poslednja nedelja ne pada uvek na isti datum. Tako je 2025. to bio 30. mart, dok je 2026. godine 29. mart.

Otpor ne jenjava

Iako je ta praksa već decenijama deo evropske svakodnevice, otpor prema njoj ne jenjava. Mnogi građani pomeranje sata doživljavaju kao nepotrebno opterećenje za organizam, pa se upravo zato ova tema iz godine u godinu vraća u javnost kako se približavaju mart ili oktobar.

Ono što ovu godinu čini zanimljivijom jeste činjenica da tema više nije samo sezonska medijska rasprava. Brisel je ponovo signalizirao da se pitanje ukidanja pomeranja sata ne smatra završenim, već samo dugo blokiranim.

U pripremi nova studija

Prema informacijama koje prenosi Vienna.at, pozivajući se na APA, Evropska komisija priprema novu studiju u vezi sa starim zakonodavnim predlogom o ukidanju sezonskog pomeranja vremena. U ovom trenutku ne postoji tačan podatak kada će dokument biti završen. Realno je očekivati da studija bude gotova najranije u junu ove godine.

Španski i švajcarski mediji nedavno su ponovo pokrenuli pitanje trajnog ukidanja pomeranja sata. Naime, španska vlada je potvrdila da će na sastancima Saveta EU ponovo insistirati na tome da 2026. bude poslednja u kojoj se sat pomera. Navode da "nauka dokazuje da to remeti biološki ritam“, kao i da se 80 odsto građana EU protivi ovoj praksi.

Takođe, sumnje podgreva i to što je španska vlada objavila u "Državnom službenom glasniku" (BOE) kalendar pomeranja sata koji važi samo do kraja 2026. godine. To je pokrenulo lavinu tekstova jer se ranije taj kalendar objavljivao na duži period (na 5 godina).

Mediji spekulišu da je ovo jasan signal da Španija planira da 2026. bude poslednja godina sa letnjim i zimskim računanjem vremena.

Zbunjeni ste - unapred ili unazad?

Ako niste sigurni u kom smeru da pomerite sat, možete se rukovoditi proverenim pravilom koje praktikuju u Evropi. Naime, u proleće baštenski nameštaj iznosimo napolje, a u jesen ga vraćamo unutra. Znači, u martu se vreme pomera jedan sat unapred, a u oktobru jedan sat unazad.

U SAD i Kanadi sat pomerili još 8. marta

U SAD i Kanadi letnje računanje vremena počinje nekoliko nedelja ranije nego u Evropi, tako da je kod njih već počelo 8. marta. Iz tog razloga, letnje računanje vremena u Evropi je 21 ili 28 dana kraće nego u SAD i Kanadi, u zavisnosti od toga kako nedelje padaju u datoj kalendarskoj godini.

Autor: D.Bošković