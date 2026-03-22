Da li se psi mogu naljutiti na vlasnike? Evo šta kaže nauka o emocijama pasa

Psi važe za najvernije kućne ljubimce, ali mnogi vlasnici se makar jednom zapitaju: da li se pas može naljutiti na čoveka?

Odgovor stručnjaka je pomalo iznenađujući – psi zaista osećaju emocije, ali ne na isti način kao ljudi.

Iako mogu da pokažu sreću, strah, teskobu ili uzbuđenje, ono što često tumačimo kao ljutnju zapravo je nešto drugo. Kada pas deluje "ljuto", u većini slučajeva radi se o frustraciji, uznemirenosti, strahu ili razočaranju, a ne o pravoj ljudskoj ljutnji.

Psi ne pamte ljutnju kao ljudi

Za razliku od ljudi, psi ne zadržavaju emocije dugo. Ako su uznemireni jer nisu dobili pažnju, šetnju ili hranu, reagovaće u tom trenutku. Međutim, čim se situacija promeni, njihova emocija nestaje.

To znači da pas neće biti ljut na vas satima ili danima, niti će „pamtiti“ razlog zbog kog je bio uznemiren.

Ljubomora, a ne bes

Mnogi vlasnici primećuju da se njihov pas čudno ponaša kada osete miris drugog psa ili kada pažnju posvete nekom drugom ljubimcu. Iako to može izgledati kao ljutnja, stručnjaci smatraju da je zapravo reč o ljubomori.

Jedno istraživanje psihološkinje Christine Harris pokazalo je da čak 72 odsto pasa reaguje kada vlasnik mazi plišanu igračku umesto njih – guraju je ili čak grizu. To jasno ukazuje koliko im je važna pažnja vlasnika.

Psi nisu zlopamtila

Dobra vest za sve vlasnike je da psi ne zadržavaju negativne emocije. Oni ih izraze u trenutku i brzo ih zaborave. Zato nema potrebe da brinete da vam pas „zamera“ nešto što ste uradili ranije.

Kako pomoći psu kada je uznemiren

Kada primetite da je pas nervozan ili uznemiren, najvažnije je da mu pružite pažnju i sigurnost. Igra, šetnja ili omiljena poslastica često su dovoljni da se raspoloženje brzo popravi. U nekim situacijama, najbolje je jednostavno pustiti psa da se smiri svojim tempom.

Iako ponekad deluje da je pas ljut, istina je da psi ne osećaju ljutnju kao ljudi. Njihove emocije su kratkotrajne i direktno povezane sa trenutnom situacijom.

Jedno je sigurno – pas vam neće zameriti. Njegova odanost ostaje ista, bez obzira na sve.

Autor: D.Bošković