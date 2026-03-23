Psiholog objasnio kako roditelji treba da se postave prema deci maturantima i UPOZORIO NA OVO

Psiholog Željko Mašović je objasnio da je deci važno staviti do znanja da "nije pitanje života ili smrti kako urade malu maturu", zato što, kako tvrdi, to može prerasti u anksioznost.

Oko 64 hiljade osmaka će 27. i 28. marta polagati probne testove male mature, sa tim što će u petak mali maturanti polagati test iz srpskog jezika, dok ih u subotu čeka probni test iz matematike. Iako se bodovi sa ovog probnog testa neće računati pri upisu u željene srednje škole on jeste veran pokazatelj koliko su maturanti spremni za ono što ih čeka u junu.

Kako roditelji mogu da pomognu svojoj deci da lakše prebrode ovaj period, otkrio je za Kurir, Željko Mašović, psiholog.

- Možemo im pomoći tako što ćemo pomoći sebi sa shvatimo da ovo nije život ili smrt, kao što nije život ili smrt u koju će osnovnu ili srednju školu dete ići. Iz sopstvenog primera i iz primera dece sa kojom radim već 25 godina, manje više nije bitna čak ni ta srednja škola,većina nas se pronalazi tek tamo negde pred kraj srednje škole, tada zapravo možemo da znamo šta zapravo želimo u životu, sve pre toga nam je uglavnom rano - rekao je Mašović.

Mala matura već godinama unazad prati visok nivo tenzije kako među đacima, tako i među roditeljima. Dok se približavaju junski datumi, nervoza raste u mnogim domovima, a utisak je da su roditelji često i zabrinutiji od same dece.

- Vi ne možete ni jednim testom obuhvatiti kompletno znanje ili obrazovanje, tu je i pitanje šta je znanje, ono može biti činjenica ali i mnoge druge stvari, naše znanje je postalo apsolit, klincima je potpuno nebitno. Njima je bitno kako da dođu do znanja ako ga nekad požele, a ja se nadam da će ga poželeti - dodao je.

"Trema može preći u anksioznost"

Mašović je upozorio i da sve više dece pokazuje zabrinjavajuću dozu treme.

- Ta trema može lagano preći u anksioznost i to roditelji treba da osete. Roditelji četo umeju da kažu "pa ja mu ne govorim da je škola nešto bitna" ali moguće je da mi usput šaljemo deci subliminalne poruke sa svojim gestovima da je ona izuzetno bitna. Važno je isto tako da ne šaljemo deci poruke da nije potpuno bitno, ako preteramo u bilo čemu i to postane život ili smrt deca to osete i odmah se diže panika - objašnjava Mašović.

Kako kaže, ono što bi roditelji trebali da rade jeste da pokažu deci tehnike disanja i kontrole disanja.

- Kada krene trema u bilo kojoj varijanti, prvo što kreće jeste hiperventilacija. Samim tim sebi dižemo pritisak i time nastaje cela tenzija u telu, pa naravno tako i u mozgu. To je onda veliki problem. Moramo objasniti detetu da ako ne znaju jedan zadatak pređu na sledeći i da se ne stresiraju oko onih stvari koje ne znaju. To bi ljudi trebali ljudi generalno u životu da primene. Prvo reši ove lakše stvari pa onda pokušaj teže - dodaje on.

Saveti za maturante

Naspavajte se dobro.

Na probnu maturu bi trebalo doći bar 15 minuta ranije.

Slušajte uputstva dežurnih nastavnika.

Pročitajte pažljivo ceo test sa razumevanjem. Mnogi osmaci tu greše.

Prvo radite zadatke koje sigurno znate.

Ako osetite tremu ili uznemirenost popijte malo vode.

Autor: D.Bošković