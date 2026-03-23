Šta se dešava sa telom ako ceo dan ne izađete napolje: Od skoka šećera do 'gašenja' creva, otkrivene posledice

Telu treba svetlost i kontakt s prirodom da bi održalo stabilan nivo vitamina D, što zauzvrat pomaže emocionalnoj ravnoteži i zdravom snu. Ako ceo dan provodimo kod kuće i završimo ga u zračenju ekrana, mozak gubi osećaj za svoj cirkadijalni ritam. Menja se lučenje hormona, raste umor, a imunitet opada. Međutim, ovo je samo početak negativnih posledica po naše telo.

Kako nedostatak dnevne svetlosti kod kuće utiče na vaš cirkadijalni ritam i hormone?

Prirodna sunčeva svetlost oduvek je bila naš biološki metronom. Ona postavlja unutrašnji ritam koji određuje vreme pospanosti, energije i regeneracije. Jutarnja svetlost stimuliše lučenje kortizola, hormona koji pokreće telo na akciju, dok sumrak pokreće proizvodnju melatonina, odgovornog za san. Hiljadama godina ovaj ciklus je određivao tempo ljudskog života, a njegova stabilnost bila je jedan od temelja zdravlja.

Nažalost, danas živimo u drugačijim uslovima. Veći deo dana provodimo u stanovima i kancelarijama gde intenzitet svetlosti iznosi samo 200-500 luksa. Za poređenje, sunčan dan napolju dostiže 10.000-100.000 luksa. Nažalost, naš mozak slabo osvetljene prostorije doživljava kao produženi sumrak, pa se naš kućni ritam postepeno izravnava.

Istraživači sa Harvard Medical School izvestili su u časopisu PLOS Biology (2022) da zdrav cirkadijalni ritam zahteva jak kontrast: svetao dan i tamnu noć. Kada provodimo vreme u svetlosti manjoj od 300 luksa tokom dana, koncentracija opada, a biološki sat počinje da gubi ravnotežu. Posledice su pad energije popodne i poteškoće sa uspavljivanjem uveče, što dodatno pogoršava izlaganje ekranima u večernjim satima.

Kako sunčeva svetlost utiče na naše telo?

Zraci dopiru do mrežnjače i stimulišu specijalizovane ćelije koje sadrže melanopsin. Ove ćelije prenose signale do suprahijazmatičnog nukleusa u hipotalamusu, našeg glavnog biološkog sata. Na osnovu informacija o osvetljenju, mozak odlučuje da li telo treba da bude u aktivnom ili regenerativnom režimu. Istraživanje objavljeno u časopisu Sleep (2022) pokazuje da čak i male razlike u dnevnom izlaganju svetlosti utiču na telesnu temperaturu, lučenje hormona i kvalitet sna tokom noći. Ljudi koji su tokom dana izloženi prirodnom svetlu spavaju dublje i bude se odmorni.

Povezanost svetlosti i vitamina D

Svetlost je takođe povezana sa proizvodnjom vitamina D, koji telo sintetiše u koži pod uticajem UVB zračenja sa sunca. Vitamin D podržava imunitet, funkciju mišića i stabilnost raspoloženja. U Poljskoj su deficiti vitamina D česti, posebno tokom jeseni i zime. Sistematski pregled objavljen u časopisu Nutrients (2022) od strane Zayed University pokazuje da manjak vitamina D dovodi do lošijeg kvaliteta sna, povećanog umora i slabijeg raspoloženja, što dugoročno može doprineti depresiji. Ovo je jedan od prvih sveobuhvatnih pregleda koji kombinuje podatke iz više intervencionih i opservacionih studija, pokazujući da vitamin D utiče na funkciju mozga regulisanjem inflamacije i aktivnosti neurotransmitera.

Godine 2025. istraživači sa Treće pridružene bolnice Medicinskog univerziteta Zunyi opisali su vitamin D kao neuroendokrini regulator koji utiče na mehanizme sna i emocionalnog funkcionisanja na način zavisan od doze. Oni su ukazali da niski nivoi ovog vitamina koreliraju sa većim rizikom od poremećaja sna i promenjenim funkcionisanjem hipotalamus-hipofiza-nadbubrežnog (HPA) osa, koja je odgovorna za stresni odgovor organizma. Ovo pokazuje da vitamin D ne deluje samo kao metabolički sastojak, već i da utiče na nervni sistem na način sličan hormonima.

Prirodno svetlo ima dvostruku ulogu: podržava sintezu vitamina D, a istovremeno sinhronizuje cirkadijalni ritam, koji reguliše raspoloženje, energiju i san. Izlaganje jakom svetlu ujutru jača signal za "buđenje", dok ograničavanje korišćenja ekrana uveče omogućava rast melatonina u pravo vreme. U kombinaciji sa zdravim nivoima vitamina D, ovo stvara okruženje u kojem telo funkcioniše stabilnije, sa jačim imunitetom, kvalitetnijim snom i uravnoteženijim raspoloženjem.

Šta se dešava sa nivoom šećera u krvi kada ceo dan provodimo kod kuće?

Čak i jedan dan proveden pretežno sedeći dovoljan je da telo počne drugačije da upravlja energijom. Meta-analiza objavljena 2025. godine u časopisu Diabetologia, koju su pripremili istraživači sa Univerziteta u Murciji i Univerziteta u Kadizu, jasno pokazuje da 8-10 sati neaktivnosti povećava nivo glukoze u krvi nakon obroka za čak trećinu. Glukoza je šećer koji cirkuliše u krvi i osnovni je izvor energije za ćelije. Kada njeni nivoi ostaju dugo povišeni, povećava se opterećenje celog metaboličkog sistema.

Autori su analizirali podatke odraslih osoba sa različitim nivoima fizičke aktivnosti. Zaključak je bio jasan: dugotrajno sedenje narušava toleranciju na glukozu, odnosno sposobnost tela da efikasno "očisti" šećer iz krvi nakon obroka. Kada mišići rade - bilo tokom hodanja, penjanja uz stepenice ili čak intenzivnog čišćenja - oni izvlače glukozu iz krvi gotovo bez potrebe za insulinom. To je moguće zahvaljujući specijalnim transportnim proteinima poznatim kao GLUT-4, koji funkcionišu poput "kapija" kroz koje šećer ulazi u mišićne ćelije. Kada sedimo, broj aktivnih "kapija" opada, a pankreas mora da luči više insulina da bi postigao isti efekat.

Insulin je hormon koji omogućava ćelijama pristup glukozi. Kako telo proizvodi sve više insulina, ćelije postaju manje osetljive na njega. Ovo stanje, poznato kao insulinska rezistencija, prethodi dijabetesu tipa 2 i podstiče nakupljanje visceralne masti – masti koja se taloži oko unutrašnjih organa. Istraživanja pokazuju da osobe koje rade od kuće i većinu dana provode sedeći za računarom brže ulaze u ovaj obrazac.

U 2026. godini, tim sa Univerziteta u Sidneju objavio je rezultate eksperimenta u časopisu Diabetes Research and Clinical Practice, koji je izazvao veliko interesovanje u zajednici stručnjaka za dijabetes. Otkrili su da triominutne vežbe svakih pola sata - marširanje u mestu, nekoliko čučnjeva i dinamično istezanje - gotovo potpuno normalizuju nivo glukoze nakon obroka. Odgovor tela bio je sličan kao na dan sa umerenom fizičkom aktivnošću.

Kako dugotrajno boravljenje kod kuće utiče na creva i mikrobiom?

Creva sve više privlače pažnju istraživača. U 2025. godini, timovi sa Univerziteta u Helsinkiju i Univerziteta u Alberti analizirali su uticaj životne sredine na mikrobiom creva, odnosno skup bakterija koje naseljavaju digestivni trakt. Ove mikroorganizme podržavaju varenje, imunitet i proizvodnju određenih neurotransmitera koji utiču na raspoloženje. Rezultati su pokazali da sedam dana provedeno isključivo u urbanom okruženju, bez kontakta sa prirodom, smanjuje raznovrsnost bakterija u crevima. Što je niža raznovrsnost, to su češći problemi sa varenjem i promenljivo raspoloženje.

U 2026. godini, konzorcijum Microbiome Research Network opisao je još jedan fenomen: mikrobiom ima sopstveni cirkadijalni ritam. Crevne bakterije "prilagođavaju se" satnici aktivnosti svog domaćina. Kada je dan ispunjen mirovanjem, a večeri osvetljene ekranima, njihov metabolizam takođe menja ritam, direktno utičući na inflamaciju, imunitet i regulaciju apetita.

Naša tela nisu dizajnirana za dugotrajno sedenje. Kratka šetnja po kući, penjanje uz stepenice, odlazak na balkon ili u prodavnicu aktivira mehanizme koji stabilizuju nivo šećera u krvi i podržavaju funkciju creva. To su male akcije, ali njihov efekat obuhvata celo telo, od pankreasa do mikrobioma.

Da li celodnevno boravljenje u zatvorenom pogoršava raspoloženje?

Dugotrajni boravak unutra ograničava kontakt s drugim ljudima, gestove i spontane interakcije, koje služe kao vrsta "socijalnog goriva" za mozak. Kada stimulanse počnu da nedostaju, povećava se aktivnost u default mode network, području odgovornom za introspektivno razmišljanje i analizu sopstvenih misli. Upravo tada se javlja sklonost ruminaciji, odnosno ponavljanju istih negativnih sadržaja.

U 2025. godini, studija objavljena u časopisu Translational Psychiatry od strane tima sa Nanjing Medical University i Soochow University pokazala je da dugotrajna socijalna izolacija povezuje se sa povećanim nivoom inflamatornih markera, uključujući interleukin-6, i smanjenim nivoom BDNF, proteina koji podržava neuronsku plastičnost. Autori naglašavaju da hronična inflamacija može uticati na raspoloženje gotovo jednako snažno kao i nedostatak sna.

Another aspect worth noting is that loneliness affects not only emotions but also the immune system. A review published in Translational Psychiatry in 2025 indicated that social factors, including isolation, have a greater impact on mental health than many classical medical factors . The authors emphasize that chronic loneliness alters the functioning of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, thus potentially leading to sleep disturbances, increased stress reactivity, and susceptibility to infection.

Još jedan važan aspekt je taj što usamljenost utiče ne samo na emocije, već i na imuni sistem. Pregled studija objavljen u časopisu Translational Psychiatry 2025. godine ukazuje da socijalni faktori, uključujući izolaciju, imaju veći uticaj na mentalno zdravlje nego mnogi klasični medicinski faktori. Autori ističu da hronična usamljenost menja funkcionisanje hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna osovina, što potencijalno može dovesti do poremećaja sna, povećane reaktivnosti na stres i veće podložnosti infekcijama.

Autor: D.Bošković