Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o Slobodanu (37) koji je zdrav otišao kod zubara, pa umro!

Slobodan je nakon stomatološke intervencije 23 dana bio u komi i preminuo je 6. marta

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja izvršila je inspekcijski nadzor u stomatološkoj ordinaciji u Beogradu (ime poznato redakciji), u kojoj je Slobodanu Selakoviću (37) iz Valjeva 12. februara izvađeno pet zuba i ugrađeni implantati, ali se nije probudio iz sedacije. Posle 23 dana kome izdahnuo je u UKCS.

- U toku inspekcijskog nadzora zdravstveni inspektori su izrekli meru o zabrani obavljanja zdravstvene delatnosti koja nije u skladu sa delatnošću utvrđenom rešenjem Ministarstva zdravlja o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti s obzirom da je stomatološka ordinacija registrovana iz oblasti opšte stomatologije a pružene su usluge iz oblasti oralne hirurgije - navode iz ministarstva za Kurir i dodaju:

- Podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv osnivača stomatološke ordinacije, specijaliste oralne hirurgije i specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije. Odmah je podnet i zahtev za sprovođenje vanredne spoljne provere kvaliteta stručnog rada.

Podsetimo, i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je formiralo predmet povodom smrti Valjevca.

- Tužilaštvo je u navedenom predmetu uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja, Odeljenju za zdravstvene inspekcije. Takođe, upućen je i zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja Institutu za sudsku medicinu, radi dostavljanja obdukcionog nalaza. Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka i utvrđivanja svih činjenica vezanih za navedeni slučaj, biti doneta odluka o daljem postupanju u predmetu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - naveli su za Kurir iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Autor: D.Bošković