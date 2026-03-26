Zajedničkim snagama protiv kriminala! Unapređenje saradnje policija Srbije i Republike Srpske

Direktor policije Republike Srbije, general policije Dragan Vasiljević, sastao se danas, u Beogradu, sa direktorom policije Republike Srpske, Sinišom Kostreševićem, kako bi diskutovali o aktuelnim bezbednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visokoprofesionalne saradnje u borbi protiv svih vidova kriminala.

Pored direktora policije, generala policije, Dragana Vasiljevića, sastanku su prisustvovali i načelnik Uprave kriminalističke policije, Marko Kričak, načelnik Uprave policije, Ivica Ivković, zamenik načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Marko Zafirović i načelnik Službe za borbu protiv terorizma, Nenad Bogosavljević.

Takođe, u okviru delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa direktorom policije, Sinišom Kostreševićem, sastanku su prisustvovali i načelnica Uprave kriminalističke policije, Snežana Radivojević, načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta, Mladen Marić, načelnik Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Nebojša Tanasković i načelnik Uprave za policijsku podršku, Dragan Jevđenić.

Tokom razgovora istaknuta je uspešna saradnja, koja se odvija kroz zajedničke akcije, razmenu operativnih informacija, studijske posete i učešće u regionalnim inicijativama. Ostvareni su dobri rezultati u suzbijanju različitih vrsta kriminala, posebno u borbi protiv krijumčarenja narkotika, organizovanog kriminala i terorizma.

Poseban akcenat stavljen je na kontinuiranu razmenu iskustava i dobrih praksi, kao i na dalje jačanje saradnje specijalnih i posebnih jedinica policije, što će doprineti efikasnijem odgovoru na najsloženije bezbednosne izazove.

Direktori Vasiljević i Kostrešević potvrdili su punu posvećenost nastavku i produbljivanju saradnje, u cilju povećanja bezbednosti i dobrobiti svih naših građana.