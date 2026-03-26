NOVO POJAČANJE U VRHU VOJSKE SRBIJE: General Milosavljević na čelu Operativne uprave! Ministar Gašić uručio ukaz predsednika Vučića (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: mod.gov.rs ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je danas brigadnom generalu Vladanu Milosavljeviću ukaz predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o postavljenju na novu, izuzetno odgovornu dužnost – dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije.

Potvrda stručnosti i profesionalizma

Ministar Gašić je čestitao generalu Milosavljeviću, ističući da je ovo postavljenje dokaz njegovog dosadašnjeg predanog rada i vrhunske stručnosti.

Ova dužnost nosi ogromnu odgovornost. Uveren sam da će brigadni general Milosavljević svojim bogatim znanjem i iskustvom značajno doprineti daljem unapređenju operativnih sposobnosti naše vojske – poručio je Gašić.

Ko je general Vladan Milosavljević?

Novi načelnik Operativne uprave iza sebe ima besprekornu vojnu karijeru:

Rođen: 27. jula 1972. godine u Raški.

Karijera: U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine.

Obrazovanje: Završio je Vojnu akademiju (1995), Komandno-štabno usavršavanje (2012) i Generalštabno usavršavanje (2017).

Prethodna dužnost: Na ovo mesto dolazi sa pozicije zamenika komandanta Kopne vojske.

Svečanom uručenju ukaza u Ministarstvu odbrane prisustvovao je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović.

Autor: D.S.

