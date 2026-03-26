NEVREME JE VEĆ POČELO: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru, a evo šta nas čeka za vikend

Snažan oblačni sistem iz BiH u ovom času zahvatio je zapadne i jugozapadne delove Srbije, donoseći kišu i pljuskove, dok na Kopaoniku pada i sneg. Istovremeno, u ostalim predelima Srbije vreme je i dalje prolećno, uz temperature do 20 stepeni, ali uz veoma jak južni vetar.

Pogoršanje sa zapada do večeri proširiće se i na ostatak zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a tokom noći i jače zahlađenje, pri čemu će na planinama vejati sneg.

RHMZ je najavio da će sutra i za vikend biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koјi ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuјe veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 h, a na planinama od 10 do 30 cm novog snega. Slabljenje padavina očekuјe se u nedelju u drugom delu dana.

U Beogradu nas sutra (27.03) i za vikend očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u poјedinim delovima grada i sa većom količinom padavina, od 30 do 60 mm za period od 72h. Slabljenje padavina očekuјe se u nedelju u drugom delu dana.

Autor: Marija Radić