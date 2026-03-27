POČINJE PROBA MALE MATURE Danas se polaže matematika, sutra srpski i treći test: Evo kada će opet moći da se menja IZBORNI PREDMET

Probni završni ispit za učenike osmog razreda u školama u Srbiji biće održan danas i sutra. Učenici će danas polagati test iz matematike, dok će sutra rešavati dva testa i to iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i test iz jednog predmeta po izboru.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilerdžić izjavio je ranije da će učenici prvog dana od 12. do 14. časova polagati test iz matematike, dok će u subotu od 9. do 11. časova polagati srpski, odnosno maternji jezik i test iz predmeta po izboru od 11.30 do 13.30 časova.

Naveo je da je probni završni ispit prilika da učenici provere znanje i upoznaju se sa procedurama i strukturom testova iz srpskog/maternjeg jezika, matematike i predmeta po izboru pre održavanja završnog ispita.

Koje izborne predmete su učenici birali

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je ranije da će nakon održanog probnog ispita učenici imati mogućnost, da ukoliko žele, promene predmet koji su izabrali kao treći test.

"Najviše učenika - 42 odsto kao treći test izabralo je da polaže geografiju, 35 odsto biolgiju, 8,5 odsto istoriju, 7,5 odsto fiziku i sedam odsto hemiju", naveo je Stanković.



Prema Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, od 30. marta do 2. aprila vršiće se analiza i sumirati rezultati probnog završnog ispita.

Kada će učenici moći da promene treći predmet

Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki biće moguće tokom prva dva dana aprila i ono će se vršiti neposredno u školi.

Elektronsko prijavljivanje kandidata za završni ispit na portalu Moja srednja škola za roditelje i druge zakonske zastupnike učenika planirano je za period od 1. do 8. aprila, a prijavljivanje je moguće i neposredno u školama 7. i 8. aprila.

Kalendar male mature:

27. mart, 12-14 sati: Probni završni ispit - matematika

28. mart, 9-11 sati: Probni završni ispit - srpski/maternji jezik

28. mart, 11.30 - 13.30 sati: Probni završni ispit - treći test

1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola

Autor: D.Bošković