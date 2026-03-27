OVO SU NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 213 dinara. A benzin 188 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 3. aprila. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je skuplji za jedan dinar, a cena benzina ostala je nepromenjena.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Barel iznad 108 dolara

Cene sirove nafte su porasle u četvrtak, vršeći pritisak na akcije. Fjučersi Brent-a su skočili za 5% na iznad 108 dolara po barelu. Fjučersi West Texas Intermediate su porasli za 5% na iznad 94 dolara.

Kako su akcije padale, a cene nafte rasle u četvrtak, prinosi na 10-godišnje i 2-godišnje državne obveznice su naglo porasli. Govoreći o nedavnom kretanju cena nafte, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da misli da njihov rast, kao i pritisak koji se vidi na širem tržištu, nije tako loš kao što je očekivao. „Sve će se vratiti u normalu i verovatno će biti niže“, rekao je o nafti.

Država smanjila akcize

Srbija je kumulativno smanjila akcize na naftne derivate za oko 61 odsto kako bi sprečila nagli rast cena goriva i inflaciju, ali ta odluka ima i fiskalni trošak. Prihodi od akciza na gorivo predstavljaju najveći pojedinačni akcizni prihod u Srbiji i godišnje iznose oko dve milijarde evra.

Taj novac se koristi za finansiranje ključnih javnih rashoda, uključujući infrastrukturu, zdravstvo, policiju i vojsku.

Autor: Iva Besarabić