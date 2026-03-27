EVO KO PRVI DOBIJA NOVAC: PIO Fond objavio datume isplata martovskih penzija

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), penziju za mart prvi će primiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti – 2. aprila.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za mart 2026. godine:

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za mart biće uplaćene 2. aprila na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za mart biće 4. aprila na tekuće račune, a od 6. aprila počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za mart biće 9. aprila na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za mart za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. aprila 2026. godine.

Autor: Iva Besarabić