NAREDNIH 36 SATI JE KRITIČNO! SNEG ZAVEJAO SRBIJU: Ovde preti da napada 20 centimetara

Sneg koji je jutros pao u Dragačevu napravio je velike probleme poljoprivrednicima u selu Kotraža. Iako je vegetacija u punom jeku, snežni pokrivač je potpuno prekrio zasade malina u fazi listanja, kao i voćnjake koji su tek procvetali.

Prizori koji više priliče januaru nego proleću doneli su veliku neizvesnost domaćinima. Visok sneg i niske temperature u ovom periodu godine su velika opasnost za poljoprivredne kulture.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se do kraja večeri očekuje oblačno, na istoku i jugoistoku suvo vreme, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok će u brdsko-planinskim predelima biti slabog snega, prenosi Tanjug.

U nedelju će biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina očekuje se ujutru i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 2 do 7 stepeni, a najviša od 7 do 14.

Sledeće sedmice preovladavaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama: kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

RHMZ je upozorio ranije danas da se Srbiji lokalno očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne i centralne Srbije gde može da padne novih od 10 do 40 mm kiše u narednih 36 sati, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije novih 10 do 15 centimetara vlažnog snega.

Autor: S.M.