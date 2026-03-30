Počela je Cvetna nedelja: Ovim praznicima deca se najviše raduju

Danas počinje šesta nedelja Vaskršnjeg posta, koja se naziva Cvetna nedelja.

Pretpostavlja se da je Cvetna nedelja ime dobila po prazniku Cveti, koji nas podseća na ulazak Isusa Hrista u Jerusalim.

Tokom ove sedmice, trebalo bi postiti od ponedeljka do petka na vodi.

U subotu, 4. aprila, dozvoljeno je ulje, jer tada praznujemo Lazarevu subotu, a u nedelju, kada slavimo Cveti, dozvoljena je i riba.

Lazareva subota poznata je u narodu kao Vrbica i uspomena je na vaskrsnuće Lazara četiri dana nakon njegove smrti.

Ovaj radosni dan smatra se dečijim praznikom.

Na Lazarevu subotu, deca se odvode u crkvu, a nakon večernjeg bogosluženja osveštavaju se mlade vrbove grane, od kojih se pletu venčići koje deca nose u kosi, a kasnije se smeštaju uz ikonu i kandilo u domu.

Deci se kupuju zvončići, koje nose oko vrata, kao uspomena na decu koja su radosno pozdravila Isusa Hrista pred ulazak u Jerusalim.

