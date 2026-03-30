Počele prijave za besplatne udžbenike: Evo ko ima pravo na njih

Prijava za besplatne udžbenike koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete za određene kategorije učenika počela je u svim osnovnim školama u Srbiji.

Škole su u obavezi da podatke dostave Ministarstvu prosvete najkasnije do 8. aprila 2026. godine.

- Škole preko odeljenjskih starešina i učitelja, putem uspostavljenih kanala komunikacije, blagovremeno obaveštavaju roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o proceduri, neophodnoj dokumentaciji i rokovima i prijava se obavlja u školi - saopštilo je resorno ministarstvo.

Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.

Ko ima pravo na besplatne udžbenike?

Pravo na besplatne udžbenike, koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete, imaju sledeće kategorije učenika:

- učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);

učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3

- učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno- vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);

- učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole. Ako sva ili više dece pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/ deca, koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu o pisanom obliku obaveštava školu;

- učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat;

- učenici koji boluju od retke bolesti;

- učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć;

- učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.

Besplatni udžbenici i na jezicima nacionalnih manjina



Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika.

Udžbenici koji su besplatni:

- U prvom ciklusu (1 - 4. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete - matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;

- U drugom ciklusu (5 - 8. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete - matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.

Autor: A.A.