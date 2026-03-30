NEVIĐENA KOLIČINA KIŠE JURI PREMA SRBIJI, CIKLON SA ZAPADA U UTORAK ĆE PREPLAVITI OVE DELOVE: Temperatura do ovog datuma neće preći 10 stepeni

Do kraja dana očekuje nas oblačno i hladno vreme, na severu, zapadu i u centralnim krajevima Srbije mestimično sa kišom uz pojačan zapadni i severozapadni vetar, na planinama ponegde sa slabim snegom, u ostalim predelima uglavnom suvo, saopštio je večeras RHMZ.

Iznad južnog dela Italije će se sledeće noći iu utorak ujutro definisati novi ciklon koji će od srede do nedelje prelaziti od juga Italije preko južnog Balkana ka istoku.

U Srbiji, južno od Save i Dunava će, u tom periodu, pasti najviše kiše. Najveće šanse za 50-100 l/m2 kiše, na širem prostranstvu, će se se nalaziti u Zlatiborskom okrugu, Moravičkom okrugu, Raškom okrugu. Centralni i južni pojas Srbije će, u talasima, dobijati padavine najviše od četvrtka do subote. U proseku će, za sada, pasti do oko 20-40 l/m2 južno od Save i Dunava, saopštio je hailz_srbija.

Od četvrtka do subote, zbog prisustva vazdušne mase sa relativno niskim temperaturama po visini i dosta oblaka, nizije južnog i centralnog pojasa Srbije će imati temperature od oko 10 i ispod 10 °C preko dana uz prisutne severoistočne i severne vetrove.

Severnije od Save i Dunava će temperature biti više, do oko 15-18 °C, ali će i tamo biti prisutna severoistočna i severna strujanja u prizemlju.

Za sedam dana, od ponedeljka, će temperature, nakon prolaska ciklona, ponovo preći 20 °C na prostoru nizija cele Srbije.

Kako je RHMZ saopštio, već od naredne sedmice pretežno sunčano vreme uz porast temperature.

