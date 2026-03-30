IME ZA DEVOJČICE KOJE JE BILO JEDNO OD NAJLEPŠIH, SADA JE POTPUNO ZABORAVLJENO: Ima važno mesto u pravoslavlju

Ovo staro, zaboravljeno srpsko ime imalo je možda i najmoćniju simboliku od svih.

"Birajte imena za svoju decu kao da će se jednog dana po njima zvati neka ulica", rekao je čuveni Duško Radović. To je zaista jedan od najlepših, ali i najozbiljnijih izazova za roditelje. Većina vodi računa o tome kako će se ime slagati uz porodično prezime, kakav bi nadimak od njega mogao da proistekne, koliko će snažna biti simbolika, da li je dovoljno autentično... A da li ste čuli da je neko u poslednje dve decenije ćerku nazvao, na primer, Ikonija?

Bićeš onakav kakvo ti je ime, govorili su stari Rimljani, a otuda verovatno potiču i običaji, odnosno kriterijumi za izbor. Svetski trendovi, lični afiniteti, poštovanje tradicije – šta god. Roditelji koji su u nedoumici možda će baciti i pogled u crkveni kalendar, u kojem ima pregršt unikatnih primera. Među njima je i Ikonija. Već samo po sebi otkriva da je u bliskoj vezi sa hrišćanstvom i duhovnošću.

Kako je u prošlosti postojalo duboko ukorenjeno verovanje da reč poseduje neko magijsko dejstvo, roditelji su se trudili da svojoj deci da daju što snažnija imena koja će im uliti snagu na životnom putu. Već bi koren govorio da je njihovo značenje vezano za tradiciju i veru, a upravo to je slučaj i sa jednim od najlepših, danas gotovo izumrlih ženskih imena.

Ime Ikonija izvedeno je iz grčke reči "eikon", u prevodu – slika sveca. U prenesenom značenju Ikonija je prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena. Prema predanju, tako se zvala jedna od sestara kosovskog junaka Miloša Obilića, koja je, u spomen na brata, podigla manastir Kaona, nedaleko od Šapca.

Autor: Iva Besarabić