Stiže velika promena u srednje škole u Srbiji: Ovo su novi smerovi koji donose platu do 250.000 dinara!

Srednje škole će od naredne školske godine imati nekoliko novih smerova koji su nastali zbog povećane potražnje na tržištu iz tih oblasti.

U pitanju su sledeći smerovi i profili:

Šumar rasadničar

Tehničar obnovljivih izvora energije

Mehaničar motornih vozila

Tehničar vitikulture i enologije

Elektrotehničar energetike.

Prema rečima Milorada Antića iz Foruma srednjih stručnih škola, novi smerovi će biti i u polju medicine.

- Nova i obnovljena zanimanja će biti u medicini; vaspitač, ginekološka sestra i pedijatrijska sestra. A kada su u pitanju lične usluge, sada su odvojeni muški i ženski frizer. Cilj njihovog nastanka je potraznja na tzrzistu rada. Grana vinarstva je u ekspanziji i polaznici će biti obučavani kroz ceo proces, od sadnje do prozvodnje. Verujem da će ovi smerovi biti popunjeni i traženi. Cilj je stvaranje praktičnih veština, koje bi učenici mogli da primene kod poslodavca ili u sopstvenom radu - rekao je Antić.

On je istakao da je učešće države u ovom procesu od ključnog značaja, a kao deo te obuke, biće otvoreni i regionalni centri u gradovima šir0m Srbije.

- Neophodno je da se poveže i država i Ministarstvo prosvete za dalje stručno usavrsavanje, da im se daju strukovne studije, da mogu učenici kroz rad mogu da napreduju i postižu veće rezultate i imaju veci doprinos. Mislim da će lokalne samouprave tražiti sve više novih zanimanja. Formiraju se i regionalni centri gde se vrši obuka, odnosno ono što ne može u školi ili kod poslodavaca, biće tamo. Centri će biti otvoreni širom Srbije, a tamo će biti instruktora koji će nadgledati rad polaznika - dodao je.

Antić je otkrio i na koji način će instruktori u regionalnim centrima prenositi znanje učenicima i ocenjivati njihov rad.

- Tačno se zna kako će program izgledati, a na kraju instruktor potpisuje da li je ucenik savladao taj plan i program ili je neophodno dodatno usavršavanje. Time se postize kvalitetna obuka i kvalitetno znanje za tržiste rada - izjavio je.

Njegovo mišljenje je da su ovi novi profili u srednjim stručnim školama tek početak i da će u narednim godinama biti još puno novih zanimanja koja će moći da se proučavaju i usavršavaju u školama. Naravno, to zavisi od velikog broja drugih faktora.

- Biće novih profila, svakako, sve zavisi od regije, da li je to Šumadija, Bačka ili Banat. Neophodne su jake poljoprivredne škole. Kragujevac, na primer, mora da razvije mašinsku industriju. Po pitanju poljoprivrede, deca se tamo malo upisuju i škola im se mora približiti, jer tržiste traži majstore svih struktura u poljoprivredi. Biće prisutan i razvoj IT sektora. Sve su to promene koje dolaze u korak sa vremenom. Robotika zahteva niz promena i elemenata, a sada imamo i veštačku inteligenciju. Mora da se razvije i turizam. Srbija je sve vise posećena od strane turista, to su grane koje se razvijaju sve više. Razvoj svake zemlje mora biti praćen kvalitetnim zanatima i tehničarima, ali i strukovnim studijama - zaključio je Antić.

Koji posao obuhvataju novi profili i kakve plate donose?

Šumar rasadničar

Ovaj profil je ključan u borbi protiv klimatskih promena. Fokus nije samo na seči, već na obnavljanju šuma. On proizvodi sadnice drveća i žbunja, priprema zemljište, vrši selekciju semena, neguje mlade biljke u rasadnicima i nadzire njihovo presađivanje u prirodu.



Može da radi u JP "Srbijašume", privatnim rasadnicima, institutima za šumarstvo, kompanijama za uređenje predela.

Procena plate je da bi se kretala od 70.000 do 110.000 dinara. U privatnim, luksuznim rasadnicima dekorativnog bilja plate mogu ići i znatno više.

Tehničar obnovljivih izvora energijeTrenutno jedan od najtraženijih profila zbog "zelene tranzicije". On montira, održava i popravlja solarne panele, vetrogeneratore i toplotne pumpe. Vrši merenja efikasnosti sistema i kontroliše rad mini-hidroelektrana.

Može da radi u firmama za instalaciju solarnih sistema, vetro-parkovima, fabrikama koje prelaze na sopstvenu energiju.

Početna plata bi bila oko 100.000 dinara, dok iskusni tehničari sa sertifikatima zarađuju od 150.000 do preko 220.000.

Mehaničar motornih vozilaModerni mehaničar je pola majstor, pola IT stručnjak. On dijagnostikuje kvarove pomoću kompjutera, servisira klasične motore, ali sve više i rad na hibridnim i električnim pogonima. Održava kočione sisteme, elektroniku i prenosne mehanizme.

Može da radi u ovlašćenim servisima, privatnim radionicama, transportnim preduzećima.

Dobar mehaničar u Srbiji retko zarađuje ispod 120.000 dinara, dok u vodećim servisima plate idu od 180.000 do 250.000 RSD.

Tehničar vitikulture i enologije

Profil za ljubitelje vina i prirode, ali uz mnogo hemije i tehnologije. On nadzire uzgoj vinove loze (vitikultura) i proces prerade grožđa u vino (enologija). Kontroliše fermentaciju, pretakanje, sazrevanje vina i vrši laboratorijske analize kvaliteta.

Može da radi u vinarijama, poljoprivrednim dobrima, savetodavnim službama.

U manjim vinarijama plata je oko 90.000 dinara, ali u renomiranim podrumima gde su zaduženi za proces proizvodnje, plata se kreće od 130.000 do 200.000 RSD.

Elektrotehničar energetike

Oni su "kičma" elektro-energetskog sistema svake zemlje. Održavaju visokonaponske mreže, trafostanice, rade na projektovanju i održavanju električnih instalacija u industriji i stambenim objektima. Brinu o stabilnosti napona.

Mogu da rade u EPS (Elektroprivreda Srbije), EMS (Elektromreža Srbije), velikim fabrikama, građevinskim firmama.

Plata se kreće od 95.000 dinara u državnom sektoru, dok u privatnim energetskim kompanijama i na terenskom radu na dalekovodima plate dostižu 160.000 do 200.000 dinara.

Autor: S.M.