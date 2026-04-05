Vaskrs kakav niste očekivali: Temperatura će biti u padu za 15 stepeni, a EVO gde će padati i SNEG

Početak sedmice pred nama doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Ponedeljak će biti najtopliji dan u sedmici, ujedno i najtopliji dan od početka ove godine.

Naše područje biće pod uticajem veoma tople vazdušne mase sa jugozapada Evrope, a u sklopu termičkog grebena očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 24. Ove vrednosti za 7-8 stepeni više od prosečnih vrednosti za početak aprila.

Od utorka će uslediti postepeni pad tempeatura.

Maksimalna temperatura u utorak od 15 do 20 stepeni, a od srede do petka od 10 do 15 stepeni.

Zahlađenje se očekuje zbog priliva hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope.

Kiša se očekuje uglavnom u južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, naročito u brdsko-planinskim predelima.

U petak i za vaskršnje praznike u planinskim predelima biće uslova čak i za sneg.

U nižim predelima biće prohladno vreme, čak i vrlo hladno za ovaj deo godine, s obzirom na to da će maksimalne tempetature biti u većini predela oko 10 stepeni, a vreme nalik jesenjem.

Dakle, nakon veoma toplog početka sedmice, očekuje se zahlađenje, koje će biti izraženije prema vaskršnjm praznicima, tako da će se nastaviti veoma promenljivo aprilsko vreme.

Autor: S.M.