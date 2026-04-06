RHMZ objavio detaljnu prognozu do Vaskrsa: Posle 25 stepeni stiže preokret - mnogima se neće svideti

Izvor: Kurir.rs

Početkom sledeće nedelje biće toplo vreme, a onda se sredinom sedmice vraća zahlađenje.

U Srbiji ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano.

Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do 10 stepeni, a najviša od 21 do 25, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša na Veliku subotu

- Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature. Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.

Detaljna prognoza RHMZ-a po danima

Utorak

- Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša od 17 do 21 - prognozira RHMZ i dodaje:

Sreda

- Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. U brdskoplaninskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak, severozapadni. Najniža temperatura od četiri do stepeni, a najviša od 14 do 17.

Četvrtak

Prema najavi RHMZ-a i u četvrtak se nastavlja promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo.

- U brdskoplaninskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od jedan do pet stepeni, a najviša od 13 do 17.

Vreme za Vaskrs

Što se tiče prognoze za narednih pet dana od 10. do 14. aprila RHMZ najavjuje umereno do potpuno oblačno vreme povremeno sa kišom, a dnevne temperature će biti u padu.

I Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je da bi za naredni vikend uz jače pogoršanje moglo uslediti dalje zahlađenje sa maksimumima od jedan do devet stepeni Celzijusa.

- Ukoliko se ovakva sinoptika zaista održi snežna granica bi se spustila na oko 600 metara nadmorske visine, potencijalno i malo niže ako padavine budu jake. Ponovo bi počeo jak severozapadni vetar i bura duž Jadrana. Ciklon bi oko 13. aprila odmakao od nas, ali bi se relativno hladno vreme zadržalo i narednih dana, a ukoliko je proračun mesečnog ECMWF-a tačan relativno hladno bi ostalo sve do oko 20. aprila - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i zaključio da će do sredine nedelje biti toplo, a zatim se vraća hladno vreme.

Autor: A.A.

#Vaskrs

#Vreme

#Vremenska prognoza

#temperature

POVEZANE VESTI

Društvo

ZIMA SE NE PREDAJE! Posle sunčanih 20 stepeni – stiže novo zahlađenje! Evo kada nas čeka pravi preokret!

Društvo

TEMPERATURA SKAČE IZNAD 20 STEPENI: Čubrilo objavio detaljnu prognozu, od ovog datuma se sve menja

Društvo

STIŽE VREMENSKI PREOKRET: Spremite se za HLADAN TUŠ - evo gde će pasti 15 centimetara snega

Društvo

Spremite se za TEMPERATURNI ŠOK: Prvo i do 17 stepeni, a onda NOVA PROMENA! Ovakva prognoza se mnogima neće dopasti

Društvo

I do tropskih 33 stepena, pa NAGLO ZAHLAĐENJE: Od ovog datuma VREME VIŠE NEĆE BITI ISTO

Društvo

STIŽE NAM TEMPERATURNI ŠOK! Od MINUS 14 do PLUS 18 - Ovaj datum donosi alarmantne promene vremena