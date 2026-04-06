AKTUELNO

Društvo

Lepe vesti iz Kosovskog Pomoravlja: Tokom vikenda u Pasjanu rođeno čak 7 beba (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com

U srpskom porodilištu u Pasjanu u Kosovskom Pomoravlju tokom vikenda je rođeno sedam beba!

Kancelarija za Kosovo i Metohiju čestita srećnim porodicama, ali i predanom osoblju ovog porodilišta u kom se iz godine u godinu rađa sve više beba.

Porodilište je otvoreno 2015. godine zahvaljujući tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću.

Pored finansijske pomoći koju od države Srbije dobija svaka novorođena beba, i Kancelarija za Kosovo i Metohiju svaku našu prinovu na Kosovu i Metohiji daruje sa dodatnih 50.000 dinara kao vid podrške porodicama uz svu državnu pomoć za svako novorođenče.

Autor: D.Bošković

#7 beba

#Kosovsko Pomoravlje

#lepe vesti

#pasjan

#vikend

POVEZANE VESTI

Društvo

BEBI BUM U OVOM GRADU U SRBIJI: Za 24 sata rođeno čak SEDAM BEBA!

Društvo

Divne vesti iz Šapca: Bebi bum u porodilištu, rođeno sedam beba

Društvo

LEPE VESTI IZ ČAČKA: U jednom danu rođeno čak sedam dečaka

Društvo

Prelepe vesti iz ovog srpskog grada! U poslednja 24 sata rođeno 5 beba, među njima devojčica i 4 dečaka

Društvo

LEPE VESTI SA KIM: U Gračanici za tri dana rođeno 12 beba

Društvo

BEBI BUM U ŠAPCU! Lepe vesti stižu iz grada na Savi, povećanje novorođenih u odnosu na isti period prošle godine! (FOTO)