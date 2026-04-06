USKRS KAO INSPIRACIJA ZA LUKSUZ: Poznati sve češće ukrašavaju domove - zeke, jaja i raskošne dekoracije preplavile enterijere

U susret Uskrsu – prazniku radosti, novih početaka i porodične topline – dekoracija doma dobija poseban značaj. Sve više ljudi upravo kroz pažljivo odabrane detalje želi da stvori ambijent koji odiše elegancijom, ali i prazničnom čarolijom.

Uskršnje dekoracije danas nisu samo deo tradicije – one su postale simbol stila i svojevrsnog luksuza u enterijeru.

Da praznična estetika sve više dobija na značaju potvrđuje i praksa stručnjaka iz ove oblasti.

– Dekoracija nije nužno vezana samo za praznike, ali upravo u ovom periodu primećujemo da mnogi klijenti, uključujući i poznate ličnosti, žele da njihov dom zablista u duhu Uskrsa. Na stolovima dominiraju zeke, dekorativna jaja, prirodni elementi poput slame i bogata paleta radosnih, prolećnih boja koje unose toplinu i posebnu atmosferu – otkriva Milica Vuković iz agencije „Dekoracije iz snova“.

Trend luksuznog ukrašavanja posebno je vidljiv među javnim ličnostima, koje sve češće ulažu značajna sredstva kako bi njihovi domovi tokom praznika izgledali poput onih sa svetske showbiznis scene. Estetika, detalji i originalnost postaju imperativ, a granica između tradicionalnog i modernog sve se više briše.



Za relativno kratko vreme, agencija „Dekoracije iz snova“ pozicionirala se kao jedan od lidera u svetu dekoracije.



– Svoju kreativnost želela sam da pretočim u posao. Oduvek sam bila spremna za izazove i verovala da ćemo se radom izboriti za svoje mesto – ističe vlasnica Milica Vuković.

Ova renomirana agencija prepoznata je po vrhunskom dizajnu i besprekornoj realizaciji i najzahtevnijih događaja. Tokom godina, poverenje su im ukazali brojni uticajni klijenti koji su upravo njima prepustili kreiranje ambijenta za svoje najvažnije trenutke.

– Bilo je mnogo izazova u ovom poslu. Radili smo brojne privatne i diskretne proslave za najeminentnije ljude iz naše zemlje. Uvek je izazov raditi za poznate, ali mi klijente nikada ne delimo – dodaje ona.

Od luksuznih svadbi i ekskluzivnih privatnih proslava do prestižnih korporativnih događaja, „Dekoracije iz snova“ postavljaju visoke standarde u industriji. Spoj kreativnosti, elegancije i profesionalnosti čini ih prvim izborom za sve koji žele događaj koji ostavlja snažan utisak.

Upravo u vreme Uskrsa, kada dom postaje centar okupljanja porodice i prijatelja, dekoracija dobija dodatnu simboliku. I dok se širom sveta poznati takmiče ko će imati raskošnije ukrašen enterijer, suština praznika ostaje ista – toplina, zajedništvo i radost deljenja lepih trenutaka.



Bilo da je reč o jednostavnim dekoracijama ili luksuznim aranžmanima, Uskrs nas iznova podseća da prava vrednost nije u raskoši, već u atmosferi koju stvaramo sa onima koje volimo.

Autor: D.Bošković