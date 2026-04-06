Oglasili se iz Srbijavoz-a: Evo šta je dovelo do iskakanja voza iz šina na relaciji Lovćenac - Mali Iđoš

Povodom incidenta koji se u nedelju dogodio u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, kada je došlo do iskliznuća putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice za Beograd brzinom od 10 km/h, a nakon izvršenih internih kontrola i rezultata nalaza stručnih službi Srbijavoza, utvrđeno je da je uzrok ovog događaja ljudski faktor, odnosno greška mašinovođe koji nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande, saopšteno je večeras iz kompanije Srbijavoz.

U skladu sa važećim pravilnicima i procedurama kompanije, protiv zaposlenog je pokrenut odgovarajući disciplinski postupak i izrečene su sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

''Posebno naglašavamo da je infrastruktura na ovoj deonici pruge u ispravnom stanju i da je pruga bezbedna za dalje odvijanje železničkog saobraćaja'', navodi se u saopštenju.

Iz Srbijavoza podsećaju da u ovom događaju nije bilo povređenih, materijalna šteta je minimalna, a za putnike je u najkraćem roku obezbeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

''Srbijavoz ostaje posvećen najvišim standardima bezbednosti i nastaviće da unapređuje interne procedure i obuke kako bi se ovakve situacije sprečile u budućnosti'', dodaje se u saopštenju.

Autor: S.M.