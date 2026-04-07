Kako je Ristić za TV Pink otkrio, prema njegovim modelima, kiša verovatno neće padati za vreme praznika.
Meteorolog Ivan Ristić kaže da će danas biti ispod 20 stepeni, i to u većini mesta. Kada su u pitanju četvrtak i petak, Ristić kaže da će biti još svežije, između 10 i 15 stepeni.
- Može da bude i kiše, ne konstanstno, već s vremena na vreme, sporadično. Za sada je malo kiše u modelima. Trebao je neki ciklon da se pojavi na južnom Jadranu. Uslovi su da će biti i snega, na Kopaoniku. Ko voli da skija, neka ode. Kako je krenulo, nema prestanka ski sezone - dodao je Ristić.
Za Vaskršnje praznike će biti promeljivo oblačno, a povremeno kiše. Nisu to velike količine. Ja to ne vidim, u mojim modelima to nemam a oni obično budu dobri,
- Već od Vaskrsa, 12. aprila, opet ide porast temperatura. To još uvek nisu majske, ali će biti prijatno - dodao je Ristić.
Odavno nismo čuli grmljavinu, a posle 12. nije isključena ni ona, podseća Ristić.
