MOŽDA NAS ZA VASKRS KIŠA IPAK ZAOBIĐE! Ivan Ristić za Pink otkrio: Očekuje nas blago zahlađenje, ali sa malom šansom za padavine - EVO KADA SE VRAĆA SUNCE

Kako je Ristić za TV Pink otkrio, prema njegovim modelima, kiša verovatno neće padati za vreme praznika.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će danas biti ispod 20 stepeni, i to u većini mesta. Kada su u pitanju četvrtak i petak, Ristić kaže da će biti još svežije, između 10 i 15 stepeni.

- Može da bude i kiše, ne konstanstno, već s vremena na vreme, sporadično. Za sada je malo kiše u modelima. Trebao je neki ciklon da se pojavi na južnom Jadranu. Uslovi su da će biti i snega, na Kopaoniku. Ko voli da skija, neka ode. Kako je krenulo, nema prestanka ski sezone - dodao je Ristić.

Za Vaskršnje praznike će biti promeljivo oblačno, a povremeno kiše. Nisu to velike količine. Ja to ne vidim, u mojim modelima to nemam a oni obično budu dobri,

- Već od Vaskrsa, 12. aprila, opet ide porast temperatura. To još uvek nisu majske, ali će biti prijatno - dodao je Ristić.

Odavno nismo čuli grmljavinu, a posle 12. nije isključena ni ona, podseća Ristić.

Autor: D.Bošković