AKTUELNO

Društvo

MOŽDA NAS ZA VASKRS KIŠA IPAK ZAOBIĐE! Ivan Ristić za Pink otkrio: Očekuje nas blago zahlađenje, ali sa malom šansom za padavine - EVO KADA SE VRAĆA SUNCE

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je Ristić za TV Pink otkrio, prema njegovim modelima, kiša verovatno neće padati za vreme praznika.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će danas biti ispod 20 stepeni, i to u većini mesta. Kada su u pitanju četvrtak i petak, Ristić kaže da će biti još svežije, između 10 i 15 stepeni.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može da bude i kiše, ne konstanstno, već s vremena na vreme, sporadično. Za sada je malo kiše u modelima. Trebao je neki ciklon da se pojavi na južnom Jadranu. Uslovi su da će biti i snega, na Kopaoniku. Ko voli da skija, neka ode. Kako je krenulo, nema prestanka ski sezone - dodao je Ristić.

Za Vaskršnje praznike će biti promeljivo oblačno, a povremeno kiše. Nisu to velike količine. Ja to ne vidim, u mojim modelima to nemam a oni obično budu dobri,

Foto: TV Pink Printscreen

- Već od Vaskrsa, 12. aprila, opet ide porast temperatura. To još uvek nisu majske, ali će biti prijatno - dodao je Ristić.

Odavno nismo čuli grmljavinu, a posle 12. nije isključena ni ona, podseća Ristić.

Autor: D.Bošković

#Ivan Ristić

#Sneg

#Vaskrs

#Vreme

