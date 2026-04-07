'RADOSTI MOJA' – Vaskršnje darivanje koje širi ljubav i radost širom Srbije

Ovih dana društvene mreže je preplavio snimak postavke velikog, crvenog, vaskršnjeg jajeta u porti crkve svetog Luke u Krnjači. I zlatni natpis na njemu ,,Hristos Vaskrse, Radosti moja!".

Na Lazarevu subotu i Cveti, crkva svetog Luke u Krnjači i crkva svete Trojice u Grockoj dočekale su dva vaskršnja jajeta, uz vrbe, cveće, dečicu i molitve.

Mozaik prijatelji, Snežana, Sara i Vanja, darivali su ovu dečiju radost crkvama. I to je samo delić akcije koja nosi naziv ,,Radosti moja" a po pozdravu svetoga Serafima Sarovskog i po najnovijoj Snežaninoj knjizi koja je i ujedno i prva ilustrovana knjiga o životu ovog svetitelja na našim prostorima.

Ovo nije prvi put da Mozaik prijatelji daruju. Uvek pred Božić i Vaskrs ova mala porodična izdavačka kuća obraduje na stotine dece i po desetak institucija. U Cvetnoj nedelji darivali su nove knjižice i vrtiću Meče sa Karaburme, vrtiću Maza i Lunja na Voždovcu, zatim biblioteci o.š. ,,Ilija Garašanin" u Grockoj, polaznike radionica ,,Vera, Nada i Ljubav" u okviru VDSa, dečicu u selu Borane kod Rogatice, manastir Rajinovac u Begaljici, a akcija još traje.

,,Iako nismo niti velika firma, niti, iskreno, imamo neke velike mogućnosti za ovakve stvari, želja je velika i radost još veća i mi uvek, uz Božiju pomoć i pomoć prijatelja ipak napravimo radost! Napravili smo brend ni iz čega, i knjige, slike, pesme su se samo nizale. Ljudi ih vole, deca obožavaju, učitelji i vaspitači koriste u radu sa decom, proširilo se, zaživelo. To doživljavam kao Božiji dar, ne kao svoje, i zato imam potrebu i želju da delim, darujem. Da rastemo zajedno sa decom, do deteta. Uvek se nađe način i otvori put, kad je namera dobra, Gospod uvek pošalje nekoga ili nešto. I to nas pokreće."

Hristos Vaskrse, radosti moja" je ujedno i poziv svima da se priključe, da vole, veruju i da daruju.

Autor: D.Bošković