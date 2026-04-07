'RADOSTI MOJA' – Vaskršnje darivanje koje širi ljubav i radost širom Srbije

Ovih dana društvene mreže je preplavio snimak postavke velikog, crvenog, vaskršnjeg jajeta u porti crkve svetog Luke u Krnjači. I zlatni natpis na njemu ,,Hristos Vaskrse, Radosti moja!".

Na Lazarevu subotu i Cveti, crkva svetog Luke u Krnjači i crkva svete Trojice u Grockoj dočekale su dva vaskršnja jajeta, uz vrbe, cveće, dečicu i molitve.

Mozaik prijatelji, Snežana, Sara i Vanja, darivali su ovu dečiju radost crkvama. I to je samo delić akcije koja nosi naziv ,,Radosti moja" a po pozdravu svetoga Serafima Sarovskog i po najnovijoj Snežaninoj knjizi koja je i ujedno i prva ilustrovana knjiga o životu ovog svetitelja na našim prostorima.

Foto: Pink.rs

Ovo nije prvi put da Mozaik prijatelji daruju. Uvek pred Božić i Vaskrs ova mala porodična izdavačka kuća obraduje na stotine dece i po desetak institucija. U Cvetnoj nedelji darivali su nove knjižice i vrtiću Meče sa Karaburme, vrtiću Maza i Lunja na Voždovcu, zatim biblioteci o.š. ,,Ilija Garašanin" u Grockoj, polaznike radionica ,,Vera, Nada i Ljubav" u okviru VDSa, dečicu u selu Borane kod Rogatice, manastir Rajinovac u Begaljici, a akcija još traje.

Foto: Pink.rs

,,Iako nismo niti velika firma, niti, iskreno, imamo neke velike mogućnosti za ovakve stvari, želja je velika i radost još veća i mi uvek, uz Božiju pomoć i pomoć prijatelja ipak napravimo radost! Napravili smo brend ni iz čega, i knjige, slike, pesme su se samo nizale. Ljudi ih vole, deca obožavaju, učitelji i vaspitači koriste u radu sa decom, proširilo se, zaživelo. To doživljavam kao Božiji dar, ne kao svoje, i zato imam potrebu i želju da delim, darujem. Da rastemo zajedno sa decom, do deteta. Uvek se nađe način i otvori put, kad je namera dobra, Gospod uvek pošalje nekoga ili nešto. I to nas pokreće."

Foto: Pink.rs

Hristos Vaskrse, radosti moja" je ujedno i poziv svima da se priključe, da vole, veruju i da daruju.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

ČESTITKA SRPSKE LISTE: Neka radost današnjeg dana okrepi naš verni narod širom sveta, a posebno na našem Kosovu i Metohiji

Hronika

Oboren pešak u Krnjači: Nepomičan leži na ulici, policija i Hitna na terenu

Politika

PRELEPA ČESTITKA PREDSEDNIKA SRBIJE! Vučić se oglasio video snimkom i poručio: Svako dobro i mir u srcu! Hristos vaskrse! (VIDEO)

Politika

OVAKO SVETSKE DEMOKRATIJE HAPSE BLOKADERE! Devojčicu tretiraju kao opasnost po bezbednost - Američka policija se zaleće u barikade, isti prizor i u Ne

Svet

OVAKO NEMAČKA POLICIJA HAPSI BLOKADERE: Devojčici od 13 godina pokrili oči, tretiraju je kao opasnost po bezbednost! Nemaju milosti ni prema kome (VID

Društvo

'NIKADA TE NEĆU ZABORAVITI' Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao čitulju Miloradu Milinkoviću