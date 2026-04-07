ŠIRI SE SMRTONOSNA ZARAZA: Ako imate ove simptome, odmah se javite lekaru

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u jučerašnjem izveštaju istakla da približno 20 odsto slučajeva tuberkuloze u Evropi ostaje nedijagnostikovano ili ne prijavljeno, dok je i u Srbiji zabeležen rast.

U 2024. godini zvanično je registrovano skoro 162.000 slučajeva ove bolesti, dok se procenjuje da je stvarni broj zaraženih oko 204.000, navodi evropska kancelarija SZO.

Izveštaj takođe pokazuje da se multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) u Evropi javlja znatno češće nego u svetu, sa udelom od čak 23 odsto slučajeva u poređenju sa 3,2 odsto globalno. Ove forme bolesti su teže za lečenje i češće su smrtonosne.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut", i u našoj zemlji se beleži rast - tokom 2025. godine registrovano je ukupno 476 obolelih, što je za 2 odsto više nego 2024. godine.

Najviše obolelih u Srbiji registrovano je u uzrasnim grupama od 60 i više godina kao i starijih od 70 godina, dok je bilo 50 odsto manje među decom i adolescentima u odnosu na 2024.

Iako je rizik za širu javnost i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se tuberkuloza lako širi i da može da bude smrtonosna ako se ne dijagnostikuje i ne leči rano.

Simptomi

Tuberkuloza se prenosi uglavnom vazdušnim putem.

Među simptomima su najčešće dugotrajan kašalj, bol u grudima i gubitak apetita.

Bakterije mogu zahvatiti ne samo pluća, već i druge organe. Prema podacima SZO, bez adekvatnog lečenja oko polovina zaraženih umire, prenosi Blic.

Prema podacima SZO najteže pogođene države su:

Indija

Indonezija

Kina

Pakistan

Filipini

