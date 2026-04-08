Danas je Velika sreda: U kuću unesite ovu biljku i obavezno idite u crkvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju treći dan Velike nedelje, odnosno Veliku sredu. Za ovaj dan vezuju se mnogi običaji, a u crkvama se vernici pomazuju osvećenim uljem.

Na Veliku sredu se spominje izdaja Jude Iskariotskog, a tog dana u spomen na ženu koja je izlila miro na noge Hristove, u crkvama se vrši jedna od sedam svetih tajni - osvećenje jeleja.

Tokom svete tajne jeleosvećenja vernici se pomazuju osvećenim uljem kao lekom za telesno i duševno zdravlje.

Verovanja i običaji

Prema narodnom verovanju žene ne bi trebalo da šiju, baš kao i u Cvetnoj nedelji. U Negotinskoj krajni na današnji praznik čupao se burijan, tradicionalna biljka, za koji se verovalo da ima magijsku moć i da štiti od veštica. Ova biljka je pored magijske, našla primenu i u narodnoj medicini.

U kućama koje su u žalosti, jaja se boje u crno i nazivaju se kaluđeri.

Da podsetimo, u ponedeljak je počela Velika, odnosno Strasna sedmica, a tokom ove nedelje nekada su vladale rigorozne zabrane koje su i te kako poštovane.

Strogo se pridržavalo posta, zabranjeno je pranje veša, veselje, pijanstvo, čak i odnosi između supružnika, jer se verovalo da će deca začeta u tom periodu dobiti "fras".

U crkvama se na bogosluženjima podseća na poslednje zemaljske dane Gospoda Isusa Hrista - njegovu izdaju, hapšenje i stradanje na krstu.

Autor: A.A.