ŠKODRIĆ: SRBIJA DOBILA NAJSAVREMENIJU TERAPIJU! Potpisan ugovor za 10 inovativnih lekova – prekretnica u lečenju onkoloških pacijenata

V. d. direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić potpisala je danas sa direktorkom kompanije AstraZeneca za Zapadni Balkan Ksenijom Purković ugovor koji srpskim pacijentima omogućava pristup najmodernijim svetskim terapijama.

Škodrić je istakla da je ovo jedan od najznačajnijih ugovora u poslednjih nekoliko godina, jer direktno targetira najteže oblike kancera.

Šta donosi novi ugovor?

Direktorka RFZO je pojasnila da se na listu lekova dodaje deset inovativnih terapija, što značajno menja prognoze za pacijente u Srbiji.

Inovativni lekovi: Na listu stižu terapije za 10 novih indikacija.

Targetirane bolesti: Fokus je na onkologiji – rak dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika.

Dostupnost: Lekovi će biti dostupni osiguranicima RFZO-a koji ispunjavaju medicinske kriterijume za ove savremene protokole.

Saradnja sa globalnim liderima

Prema rečima Sanje Radojević Škodrić, kontinuirano ulaganje države u inovativne lekove pokazuje odlučnost da se zdravstveni sistem Srbije izjednači sa najrazvijenijim evropskim sistemima.

"Ovim potpisom obezbedili smo kontinuitet u nabavci najskupljih i najefikasnijih lekova. Naš cilj je da inovativna terapija ne bude privilegija, već standard za naše građane koji se bore sa najtežim životnim bitkama", poručila je Škodrić.

Potpisivanju ugovora u Predsedništvu prisustvovali su i predsednik Aleksandar Vučić, ministar Zlatibor Lončar, kao i specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva Karen Pirs.



Autor: D.S.