Mnogi građani plaćaju, a ne znaju da im novac može ostati u džepu: Evo ko ne mora da plaća takse i participaciju i kako podneti zahtev

U Srbiji postoje kategorije građana koje mogu biti oslobođene plaćanja participacije za deo zdravstvenih usluga, lekova i pomagala, ali to pravo ne važi automatski za sve i u praksi se često ne koristi zbog nedovoljne informisanosti ili nepoznavanja procedure. RFZO navodi da participaciju plaćaju osigurana lica ukoliko nisu oslobođena, a da se pravo ostvaruje uz odgovarajuću potvrdu i dokumentaciju.

Kada je reč o zdravstvenoj zaštiti, pravo na oslobađanje od participacije mogu imati pojedine zakonom i podzakonskim aktima prepoznate kategorije, među kojima su ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica, izbegla, raseljena i prognana lica, kao i socijalno ugroženi građani. Pravo mogu ostvariti i osigurana lica koja ispunjavaju uslov u pogledu visine prihoda.

Važno je, međutim, da se ovo pravo ne vezuje samo za status, već i za ispunjenost konkretnih zakonskih uslova. To znači da sama činjenica da je neko nezaposlen ili stariji od 65 godina nije automatski dovoljna da bude oslobođen participacije, već je potrebno da ispunjava propisane kriterijume i da to dokaže u postupku pred nadležnom filijalom RFZO.

Prema važećim pravilima, za građane koji žive sami mesečni prihod ne sme da pređe minimalnu zaradu uvećanu za 30 odsto, dok za one koji žive u porodici prihod po članu domaćinstva ne sme da bude veći od minimalne zarade. Potvrda o oslobađanju izdaje se za tekuću godinu, a stare potvrde ne važe.

Pored participacije, građani u određenim postupcima mogu biti oslobođeni i plaćanja pojedinih administrativnih taksi, ali to ne važi jedinstveno za sve slučajeve i zavisi od vrste postupka i propisa koji ga uređuju. Zato je najtačnije da se za svaku konkretnu taksu proveri da li postoji oslobađanje kod organa pred kojim se vodi postupak.



Posebno je važno razlikovati pravo na zdravstvenu zaštitu od oslobađanja od participacije. Na primer, deca, trudnice i porodilje imaju zakonom obezbeđenu zdravstvenu zaštitu, ali se pitanje participacije i načina njenog oslobađanja uređuje kroz posebna pravila i postupke.

U praksi, najveći problem je to što građani često pretpostavljaju da nemaju pravo ili ne znaju da je potrebno da sami pokrenu postupak. Zbog toga se dešava da deo njih plaća troškove koje bi, uz pravovremeno informisanje i podnošenje zahteva, mogao da izbegne.

Postupak ostvarivanja prava

Zahtev za oslobađanje od participacije podnosi se nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Uz zahtev je potrebno priložiti:

ličnu dokumentaciju

dokaz o prihodima

podatke o članovima domaćinstva

Nakon sprovedene provere, nadležna filijala izdaje potvrdu o oslobađanju od participacije.



Važno je napomenuti da potvrda važi samo za tekuću godinu, dok potvrde iz prethodnih godina više nisu važeće.

Autor: S.M.