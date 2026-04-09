Podneto oko 2.700 zahteva za upis dece u predškolske ustanove već prvog dana: Evo do kada traje prijavljivanje

Usluga eVrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a od ove godine dostupna i kada su oba roditelja strani državljani.

Prvog dana preko Portala eUprave podneto je 2.690 zahteva za upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda za svih 17 predškolskih ustanova na teritoriji grada, izjavila je pomoćnik direktora Kancelarije za IT i eUpravu Biljana Marić.

Kao i prethodnih pet godina za beogradske predškolske ustanove, zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, putem portala eUprava, rekla je Marić.

Dodala je da je ove godine putem aplikacije eUprava omogućeno korišćenje usluge eVrtić.

- Od 2. februara do danas podneto je oko 30.000 zahteva za upis u vrtiće na teritoriji Republike Srbije. Prvi i osnovni preduslov jeste da roditelj ima nalog na portalu eUprava. Usluga se pokreće prijavom na portal korisničkim imenom i lozinkom i u svega par koraka unoseći osnovne podatke o roditeljima i detetu - rekla je Marić.

Ne dostavljaju se dokumenti

Ona je precizirala da je usluga eVrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a od ove godine omogućena i kada su oba roditelja strani državljani.

- Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze na neki od šaltera - rekla je Marić.

Prijavljivanje, kako je navela, traje do 8. maja, a po završetku konkursa, u predškolskim ustanovama će izaći preliminarne liste upisane dece u željene predškolske ustanove.



Autor: Jovana Nerić