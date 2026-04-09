Koliko jaja se farba za Uskrs? Bez obzira na to koliko ljudi je u kući ovaj broj mora da se ispoštuje

Saznajte koliko jaja treba ofarbati za Uskrs, zašto se bira neparan broj i kakvu simboliku ima čuvarkuća u pravoslavnoj tradiciji.

Farbanje jaja pred Uskrs za mnoge porodice nije samo priprema praznične trpeze, već i važan običaj koji nosi duboku simboliku. I dok neki broj jaja određuju prema broju ukućana i gostiju, drugi se oslanjaju na tradiciju i verovanja koja se prenose generacijama.

Upravo zato se svake godine ponavlja isto pitanje — koliko jaja zapravo treba ofarbati za Uskrs?

Koliko jaja se farba za Uskrs

Prema običajima koji su ukorenjeni u mnogim pravoslavnim domovima, broj ofarbanih jaja najčešće je neparan. Veruje se da neparni brojevi simbolizuju napredak, život i blagostanje, pa se zato često biraju brojevi poput 7, 11, 15 ili 33.

Posebno mesto u narodnom verovanju ima broj 33, koji se dovodi u vezu sa brojem godina koje je Isus Hrist proveo na zemlji. Zbog toga mnogi upravo taj broj smatraju idealnim za uskršnje farbanje jaja.

Za manje porodice, međutim, često se bira manji neparan broj, kako bi se ispoštovao običaj, ali i izbeglo da jaja ostanu nepojedena danima nakon praznika.

Zašto se bira neparan broj

U narodnoj tradiciji neparni brojevi imaju posebno značenje. Oni se povezuju sa kretanjem, rastom i kontinuitetom, dok su parni brojevi u pojedinim običajima vezivani za drugačiju simboliku.

Zbog toga mnogi veruju da je za Uskrs važno ofarbati neparan broj jaja, jer to, prema predanju, donosi mir, sreću i blagostanje domu.

Broj 33 se često izdvaja kao najpotpuniji simbol, ali se i drugi neparni brojevi smatraju prikladnim, u zavisnosti od veličine porodice i potreba domaćinstva.

Kako se pravilno počinje farbanje jaja

U mnogim domovima farbanje jaja na Veliki petak počinje mirno i sabrano. Prvo se boji čuvarkuća, najčešće uz molitvu ili tihu želju za zdravlje, napredak i spokoj porodice. Tek nakon toga prelazi se na farbanje ostalih jaja koja će se naći na prazničnoj trpezi.

Iako se danas često sve svodi na brzinu i praktičnost, mnogi i dalje veruju da je ovaj običaj mnogo više od kuhinjskog posla. Za njih je to deo praznične tradicije, porodičnog okupljanja i duhovne pripreme za Uskrs.

Autor: D.Bošković