AMSS: Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju 5 sati na izlaz, evo ima li gužve za putnička vozila

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto od 7 do 19 časova kao do sada, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće:- od 10. 4. 2026. godine do 12. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa;- od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. g, od 7 do 22 časa.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće:- od 10. 4. 2026. godine do 11. 4. 2026. godine, od 7 do 24 časa;- 12. 4. 2026. godine, od 6 do 21 čas.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026. godine biti od 6 do 21 čas.

Navedeni granični prelazi uspostavlјeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Autor: A.A.