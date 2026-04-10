Menja se kurs evra: Oglasila se i NBS

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3774 dinara, a menja se u utorak 14. aprila, kada će iznositi 117,3765 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,6149.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,4 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,7 odsto.

Autor: A.A.