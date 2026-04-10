AKTUELNO

Društvo

Šta se radi sa starom čuvarkućom? Teolog otkrio istinu - Ovo je suština

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Uoči Vaskrsa se mnogi vernici nađu u dilemi - šta uraditi sa čuvarkućom od prošle godine, a teolog Aleksandar Đurđević objasnio je kako postupiti sa njom.

Aleksandar Đurđević je na svom Instagram profilu detaljno objasnio šta nakon farbanja jaja treba uraditi sa čuvarkućom od prošle godine.

Prema rečima teologa, jaje možete zakopati u zemlju, ali obratiti pažnju da to bude na mestu koje se ne gazi!

Ukoliko nemate gde da zakopate staru čuvarkuću, onda je spalite, dodaje Đurđević.

- Suština je da se ne opterećujete ovom formom, šta uraditi sa jajetom. Sva jaja budu osvećena za Vaskrs i to šta ćemo uraditi sa jajetom, sa ljuskom, pošto je unutra već istrulelo, zaista, hajde da kažem, nije ni bitno, jer šta uradite sa ljuskom za Vaskrs kada se kucate i kada pojedete to jaje? - objasio je Aleksandar.

Autor: A.A.

#teolog

#Čuvarkuća

