Šta se radi sa starom čuvarkućom? Teolog otkrio istinu - Ovo je suština

Aleksandar Đurđević je na svom Instagram profilu detaljno objasnio šta nakon farbanja jaja treba uraditi sa čuvarkućom od prošle godine.

Prema rečima teologa, jaje možete zakopati u zemlju, ali obratiti pažnju da to bude na mestu koje se ne gazi!

Ukoliko nemate gde da zakopate staru čuvarkuću, onda je spalite, dodaje Đurđević.

- Suština je da se ne opterećujete ovom formom, šta uraditi sa jajetom. Sva jaja budu osvećena za Vaskrs i to šta ćemo uraditi sa jajetom, sa ljuskom, pošto je unutra već istrulelo, zaista, hajde da kažem, nije ni bitno, jer šta uradite sa ljuskom za Vaskrs kada se kucate i kada pojedete to jaje? - objasio je Aleksandar.

